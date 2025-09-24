موعد مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري والمعلق والقناة الناقلة

بدأت منذ دقائق قليلة مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وفي هذا السياق، نستعرض لكل عشاق كرة القدم في هذا التقرير كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة.

متى بدأت المباراة؟

أطلق الحكم صافرة بداية مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر تردد قناة أون تايم سبورت 2، الناقل الحصري لكافة الفعاليات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية. وسبقها استوديو تحليلي تحدث من خلاله نجوم الكرة المصرية عن كافة الأمور الفنية، وأعلنوا عن توقعاتهم لنتيجة المباراة.

من هو معلق اللقاء اليوم؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة البنك الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الأربعاء إلى المعلق الكبير زياد الدكروري، والذي يجذب الجماهير بأسلوبه المميز.