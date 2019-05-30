موعد مباراة الترجي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية مسرحاً لإقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء يوم الجمعة، والتي ستجمع بين الترجي والوداد الرياضي المغربي في واحدة من أقوى مباريات القارة السمراء، خاصة وأنها تجمع بين أقوى فريقين في الموسم الكروي بقارة أفريقيا.

الوداد الرياضي المغربي تمكن من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية عقب فوزه على حساب النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية، كما استطاع الفريق المغربي بلوغ المباراة النهائية بعد التفوق على فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث نجح الوداد في الفوز على صن داونز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، وتعادل في الإياب بدون أهداف.

أما حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا فريق الترجي الرياضي التونسي فيأمل في الحفاظ على لقب البطولة، والدفاع عن لقبه، والعودة إلى تونس بالفوز من أجل وضع يداً على كأس أميرة البطولات الأفريقية.

الترجي الرياضي التونسي تمكن من إقصاء فريق مازيمبي الكنغولي، حيث استطاع الفوز عليه ذهاباً بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في مباراة الإياب بدون أهداف ليكون الترجي في المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

ويحتاج الترجي التونسي للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، أما فريق الوداد الرياضي المغربي فبحاجة للتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على الأقل من أجل التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، وه ما يحلم به بالطبع جماهير كلا الفريقين.

موعد مباراة الوداد والترجي

وقد حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من مايو الجاري ليكون موعد إقامة مباراة الوداد والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، وستنطلق صافرة الحكم الدولي المصري جهاد جريشة للاعلان عن بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب، الحادية عشر مساءً بتوقيت تونس، الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر من منتصف ليل القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي الرياضي التونسي من خلال شاشة قناة Bein SPORTS HD1، كما أن المباراة ستكون منقولة بشكل مباشر على القناة الوطنية الأرضية التونسية.

هذا ومن المتوقع أن يتم حضور 50 ألف متفرج في الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية معقل فريق الترجي الرياضي التونسي، حيث قد انتهت تذاكر المباراة من المنافذ فور فتحها، كما أن الدخول سيكون مجاني لجماهير الوداد الرياضي المغربي بجواز السفر، حيث تقوم إدارة الترجي التونسي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كما حدث مع جماهير الترجي في مباراة الذهاب بالمغرب.