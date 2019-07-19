موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم والقنوات الناقلة.. المتعة والإثارة بين محاربي الصحراء ونسور التيرانجا

موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا اليوم الجمعة الموافق 19-07-2019 ، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة (9 مساء) على استاد القاهرة الدولي، في البطولة التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو الماضي.

موعد مباراة السنغال ضد الجزائر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقة

تقام مباراة الجزائر والسنغال، اليوم على استاد القاهرة الدولي، الساعة التاسعة مساء وتنقل مباراة الجزائر والسنغال قناة بين سبورتس وقناة تايم سبورت المصرية.

الجزائر ضد السنغال

يحلم أبطال الجزائر ورجال المدرب جمال بالماضي في أن يتوجوا بلقب كأس أمم أفريقيا وتكون هذه هي المرة الثانية لهم في التتويج، إذ كانت المرة الأولى في عام 1990، بينما على الجانب الآخر يتطلع نسور التيرانجا منتخب السنغال للدخول نادي المتوجين ببطولة أمم أفريقيا على حساب الجزائر بعد أول محاولة لهم فاشلة ف عام 2002 وكانت خسارتهم أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

مواجهات الجزائر ضد السنغال

يعتبر لقاء اليوم بين الجزائر والسنغال هو اللقاء رقم 2 في تاريخ مواجهات الفريقين بعدما تفوق رجال الجزائر في المباراة الأولى بينهما على ملعب الدفاع الجوي بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات.

الغائبون عن مباراة السنغال ضد الجزائر

ويغيب اليوم عن منتخب الجزائر نجمها يوسف عطال للإصابة بينما يغيب عن منتخب السنغال النجم المدافع كاليدوكوليبالي بسبب الإيقاف.

مباراة السنغال ضد الجزائر فى نهائى كأس الأمم الأفريقية

مبارة الجزائر والسنغال يغمر عليها اليوم بمشيئة الله الإثارة والمتعة والتحدي خاصة من الناحية الهجومية للجزائر والدفاعية لأسود التيرانجا، والحظ الأكبر لمنتخب الجزائر إذ إنه أقوى هجوم في البطولة حيث أحرز لاعبيه 12 هدفاً في 6 مباريات ، وعلى الجانب الآخر يمتلك فريق السنغال أوقى دفاع فلم تهتز شباكه إلى مرة واحدة أمام الجزائر في الجولة الثانية لدور المجموعات ، بينما اهتز شباك “محاربو الصحراء” مرتين.

كيف وصل الجزائر والسنغال للنهائي

وصل منتخب الجزائر إلى النهائي بعد الفوز على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة غمرتها الإثارة والقوة، بينما صعد منتخب السنغال على حساب منتخب تونس بهدف نظيف من نصف نهائي البطولة.