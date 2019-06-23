موعد مباراة الجزائر ضد كينيا الليلة والقنوات الناقلة وتعرف على أهم تصريحات محرز بشأن صلاح

متابعينا في الجزائر الشقيقة كل عام وانتم بخير، يسعدنا أن نكون معكم الليلة من خلال هذا المقال عن مباراة الجزائر وكينيا، المرتقبة لتتعرف الجماهير الجزائرية على درجة الإستعداد والجاهزية للمنتخب الجزائري للبطولة والمنافسة عليها، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي في ال10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورت ماكس HD1 وبي إن سبورت ماكس HD2.

المنتخب الجزائري : صرح المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي، أن المنتخب الجزائري أتم إستعداداته لمباراة الليلة أمام كينيا، ويريد أن يبعث رسالة قوية من خلال المباراة أنه قادم إلي بلاد الفراعنة من أجل المنافسة على اللقب الإفريقي، بقيادة النجم رياض محرز نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي ونجاح بوغداد نجم السد القطري وهداف الدوري القطري، و هذه المشاركة تعتبر المشاركة 18 في المسابقة القارية “كأس الأمم الإفريقية”.

المنتخب الكيني : لم تكن له نتائج كبيرة في 5 مشاركات السابقة لهذه المشاركة رقم 6، ويعد لاعب توتنهام الإنجليزي فيكتور أوتياما أبرز لاعبيه، وصعدت كينيا في مجموعتها في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد منتخب غانا الذي تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري الليلة.

حراسة المرمى: مبولحي.

خط الدفاع: عطال، ماندي، بن العمري، بن سبيعي.

خط الوسط: بن ناصر، عبيد، رياض محرز، بلايلي.

الهجوم : بغداد بونجاح.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة الجزائر * كينيا العاشرة بتوقيت القاهرة بي إن سبورت ماكس HD1 – بي إن سبورت ماكس HD2 – تايم سبورت التردد الأرضي استاد الدفاع الجوي حفيظ الدراجي

تصريحات رياض محرز

صرح رياض محرز لاعب مانشيستر سيتي الإنجليزي، بأن المنافسة على لقب أفضل لاعب بالقارة الإفريقية منحصره بين الثنائي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول الإنجليزي.

وفي نهاية المقال نتمني مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين يستمتع بها الجماهير العاشقة لكرة القدم.