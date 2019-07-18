الفاينل موعد مباراة الجزائر والسنغال الجمعة 19-7-2019 في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 “والقنوات الناقلة”

موعد مباراة الجزائر والسنغال، يترقب الملايين من محبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم اللقاء المرتقب الذي سيجمع المنتخب الجزائري بخصمه السنغالي في مواجهة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 غداً الجمعة الموافق 19-7-2019، حيث سيتم تتويج الفائز بهذا اللقاء بطلاً للقارة السمراء، وسط دعم وتشجيع ضخم حظي به لاعبي المنتخب الأخضر الذي نجح في التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر.

موعد مباراة الجزائر والسنغال:

تقام مباراة الجزائر والسنغال في استاد القاهرة ويأمل نجم فريق مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري “رياض محرز”، وقد نجح محاربي الصحراء بانتزاع الفوز من منتخب نيجيريا الذي نجح في إقصاء بجولة نصف نهائي الكان 2019، وفكان الحظ حليف المنتخب الجزائري حيث سجل اللاعب وليام إيكونغ هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، ثم سجل اللاعب أوديون إيغالو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73، ونجح القائد رياض محرز بتحقق الفوز في الدقائق القاتل مسجلاُ هدف حمل توقيعه.

قبل مباراة الجزائر والسنغال تهافت المشجعين وعشاق كرة القدم لحجز تذاكر المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تزاحم المواطنين المصريين للحصول على تذاكر المباراة لتقديم الدعم لأشقاءهم في المنتخب الجزائري، كما بدء الجزائريين بالوصول إلى مصر لتقديم الدعم المعنوي لمحاربي الصحراء في هذه المواجهة التاريخية التي ستجمع المنتخب الجزائري مع خصمه السنغالي الذي تمكن من التغلب على نسور قرطاج بعد أن أهدي ديلان برون خصمه فوز ثمين على طبق من ذهب مسجل الهدف في مرماه، وعلى أثرها تأهلت السنغال للنهائي.

توقيت مباراة الجزائر والسنغال والقنوات الناقلة:

تبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة الجزائر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، وقطر وفلسطين، وفي الساعة الحادية عشر مساءُ حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيت عرض المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة تايم سبورت.

ويأمل لاعبي المنتخب السنغالي بانتزاع اللقب من محاربي الصحراء على الرغم من خشيتهم السقوط أمام المنتخب الأخضر الذي قدم أروع اللقاءات، ونجح في أن يجتاز أكبر المنتخبات في القارة السمراء، ويطمح بغداد بو نجاح ورفاقه لحصد اللقب وإسعاد شعبهم المترقب فرحة الفوز على أحر من الجمر.