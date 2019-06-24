موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة وترتيب مجموعة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019

موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة في مباريات الجولة الثانية من مباريات كاس أمم إفريقيا، هو ما تنتظره الجماهير الجزائرية والعربية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ومباراة الجزائر والسنغال القادمة، ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب الدفاع الجوي، والذي سيدخلها كل طرف بشعار تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على ضمن التأهل رسميا إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية.

موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة

جاء في جدول مباريات المنتخب الجزائري في كاس إفريقيا 2019، انه موعد مباراة الجزائر والسنغال المقبلة، ستكون يوم الخميس الموافق ل27 يونيو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة السنغال والجزائر، في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف السادسة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، وفي السابعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشرة

القناة الناقلة لمباراة المنتخب الجزائري وكوت ديفوار، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق على أحداث المواجهة، المعلق حفيظ الدراجي، أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشرة مجانا، ستكون هي قناة الجزائرية الأرضية.

ترتيب مجموعة الجزائر

المنتخب عدد النقاط المباريات منتخب الجزائر ثلاثة نقاط مباراة واحدة منتخب السنغال ثلاثة نقاط مباراة واحدة منتخب كينيا صفر نقطة مباراة واحدة منتخب تنزانيا صفر نقطة مباراة واحدة

في المواجهة الأولى المنتخب الجزائري، تمكن من الفوز على حساب منتخب كينيا، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وفي الطرف الأخر، منتخب السنغال، تمكن من الفوز أيضا على منتخب تنزانيا، بنفس النتيجة، ليتاقسم المنتخبين، المركز الأول من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط لكل طرف.