موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم “كوت ديفوار” تعرف علي تشكيل الفريقين والقنوات الناقلة بتعليق حفيظ الدراجي ومدحت شلبي

نتابع معكم في هذه المقالة موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم كوت ديفوار في ربع نهائي امم افريقيا 2019، حيث أنها المباراة الأخيرة في دور الثمانية قبل مباراة تونس ومدغشقر، حيث تنتهي اليوم مباريات الدور الثامن ويتم تحديد الفرق المنافسة في نصف نهائي امم افريقيا 2019، تحتضن الأراضي المصرية اليوم مباراة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم، وهي مباراة الجزائر ضد ساحل العاج الافريقي، تابع هذه المقالة المميزة لمعرفة المزيد حول موعد مباراة الجزائر اليم والقنوات الناقلة للقاء، وأيضا تشكيل الجزائر امام ساحل العاج واسماء المعلقين، وكافة التفاصيل التي يهمك معرفتها حول أهم مباريات اليوم مباراة ساحل العاج والجزائر.

يعتبر منتخب الجزائر من أقوي المنتخبات الحالية المنافسة علي نصف النهائي في البطولة الافريقية 2019، وينافس خصمه منتخب ساحل العاج اليوم الخميس الموافق 11 يوليو وسنوافيكم بتفاصيل توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج حسب التوقيت المحلي لكافة البلاد المتابعة للمباراة.

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

تم تحديد موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم فور انتهاء عمل جدول مباريات ربع نهائي البطولة الافريقية، وقد كان يوم 11 يوليو، وذلك بالتزامن مع مباراة تونس ومدغشقر التي تبدأ بعد انتهاء مباراة الجزائر، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل الهامة.

توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج كوت ديفوار

4:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

5:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

6:00 مساء بتوقيت مصر

7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

8:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

يبحث العديد من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم، حيث تقوم العديد من القنوات المجانية والمشفرة ببث المباراة علي شاشاتها بتقنية الشاشة العادية SD والشاشة الفائقة HD، ولكن القنوات المتعارف عليها في مصر والعديد من البلاد العربية هي قنوات بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD الأولي والثانية، والتي تقوم ببث المباراة بالتشفير والتعليق العربي، وهذا بتقنية الشاشة عالية الجودة، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية ببث المباراة علي شاشاتها بتقنية الشاشة العادية SD

Sport 1 Hungary مشفرة

Sport 1 Czechia مشفرة

beIN SPORTS HD 1 FR قناة بين سبورت بالتعليق الفرنسي

Canal + Sport 1 Afrique مشفرة

beIN SPORTS MAX 2 HD AR قناة بين سبورت بالتعليق العربي

beIN SPORTS MAX 1 HD AR قناة بين سبورت بالتعليق العربي

Eurosport 2 Spain مشفرة

تايم سبورت (بث أرضي)

يمكنكم عبر هذه القنوات مشاهدة مباراة الجزائر وساحل العاج بث مباشر علي شاشات التلفاز الخاصة بكم فور بدء المباراة، تابع المقالة لمعرفة أسماء المعلقين علي مباراة اليوم.

تشكيل الجزائر امام كوت ديفوار

حراسة المرمى مبولحي الدفاع عطال، بن سبعيني، ماندي، بلعمري الوسط قديورة، بن ناصر، فيغولي الهجوم بونجاح، بلايلي، محرز.

معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تم تحديد معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار ليكون المعلق العربي الشهير حفيظ دراجي، والذي قام بالتعليق علي العديد من مباريات البطولة الافريقية السابقة، وسقوم مدحت شلبي بالتعليق علي مباراة الجزائر وكوت ديفوار علي إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

تشكيل كوت ديفوار امام الجزائر

حراسة المرمى سيلفان جبوهو الدفاع وونلو كوليبالي، ويلفريد كانون، إسماعيل تراوري، جان جامين الوسط سيري داي، فرانك كيسي، ولفريد زاها، ممادو بكايوكو، نيكولاس بيبي الهجوم جوناثان كودجيا

موعد ماتش الجزائر وكوت ديفوار

يترقب المتابعون موعد ماتش الجزائر وكوت ديفوار ففور ما تدق الساعة السادسة تتجه أنظار جميع المشاهدين ناحية ارضية استاد السويس في مصر لمشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار الجديدة في ربع نهائي الامم الافريقية.

ترددات االقنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج

بيع تذاكر مباراة الجزائر وكوت ديفوار

نفذت جميع التذاكر التي تم تخصيصها لنقل المشجعين الجزائريين من الجزائر إلى مدينة السويس المصرية، وذلك من أجل مساندة المنتخب الوطنيفي مقابلة نظيره الإيفواري، في ظرف قياسي لم يتجاوز الساعتين حسب ما افادت به وكالة الابناء الجزائرية، وقد تم تخصيص طائرتين من أجل ضمان نقل 450 مشجعا إضافيا إلى مصر.