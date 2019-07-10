موعد مباراة الجزائر وساحل العاج غدا الخميس 11/7/2019 والقنوات الناقلة كأس الأمم الافريقية

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج، يستقبل منتخب ثعالب الصحراء نظيره فريق ساحل العاج في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية لعام 2019 المقامة في جمهورية مصر العربية، حيث تمكن منتخب الجزائر من الصعود لدور ربع نهائي بعد أن تمكن من الفوز في دور الستة عشر على نظيره منتخب غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشي المباراة التي شهدت تألق النجم الجزائري رياض محرز المحترف في الدوري الإنجليزي والذي يلعب لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا حيث لمع النجم الجزائري في صفوف فريقه السابق ليستر سيتي عندما تمكن ليستر من إحراز لقب الدوري الإنجليزي .

حيث تمكن المنتخب الجزائري من الصعود لدور الستة عشر بعد أن تمكن من اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد نقاط تسعة نقاط حيث تمكن من حصد النقاط من خلال تحقيق الفوز في جميع المباريات في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من منتخب السنغال ومنتخب كينيا ومنتخب تنزانيا، حيث بات منتخب الجزائر من المنتخبات المرشحة للظفر بلقب بطولة كأس الامم الافريقية لهذا العام .

وسوف تقام المباراة على ارضية ملعب ستاد السويس الجديد بقيادة الحكم الدولي الاثيوبي باملاك تيسيما ويسا كحكم ساحة بينما سيتم مساعدة الحكم الإثيوبي كلا من الحكم محمد أبراهيم و والحكم الدولي من دولة الكونجو سافاري كابيري اوليفيي، وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما ستنطلق بتوقيت جمهورية مصر العربية الساعة السادسة مساءا وسوف تكون منقولة عبر قنوات bein sports الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الافريقية لهذا العام .

موعد مباراة الجزائر وساحل العاج :

الساعة 19.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 18.00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية

الساعة 19.00 مساءا بتوقيت دولة فلسطين

الساعة 20.00 مساءا بتوقيت دولة الإمارات

الساعة 19.00 مساءا بتوقيت دولة الكويت

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج