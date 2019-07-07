موعد مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7-7-2019 في بطولة كأس الأمم الإفريقية “بقيادة رياض محرز” والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر وغينيا، ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم فى جميع أنجاء العالم انطلاق مباراة الجزائر وغينيا اليوم الاحد الموافق 7-7-2019 ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الامم الأفريقية 2019، ومن خلال هذه المواجهة سيتأهل الفائز للجولة القادمة بينما سيودع الخاسر البطولة، ويسعى محاربي الصحراء لتخلص من عقدة غينيا وتحقيق الفوز لإستمرارهم في بطولة الكان.

‌موعد مباراة الجزائر وغينيا اليوم:

يدخل المنتخب الجزائري لقاءه أمام غينيا بعد أن حقق العديد من الانتصارات المشرفة حيث قاد نجم مانشستر سيتي رياض محرز فريقه إلى الفوز، وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن بعد النتائج المشرفة التى حققها محاربي الصحراء، عن اختيار المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي أفضل مدرب فني في مرحلة دور المجموعات في بطولة الكان 2019، وقد قدم المنتخب الجزائري طوال البطولة أداء رائع ومميز.

يستقبل استاد الدفاع الجوي مباراة الجزائر وغينيا ويأمل محاربي الصحراء في استمرار انتصاراتهم، فيلاقي منتخب غينيا دون أن يسجل في شباكه أى هدف محقق العلامة الكاملة، بعد أن فازه فى ثلاث مواجهات ويمتلك في رصيده 9 نقاط محتل صدارت المجموعة الثالثة لذلك تبقى الأمال كبيرة في أن يحقق رياض محرز ورفقه الفوز في هذا اللقاء والتخلص من عقدة منتخب غينيا التي تلاحقهم.

توقيت مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة:

بعد النتائج الصادمة والغير المتوقعة التي حملتها مباريات دور الـ 16 ازدادت حالة التوتر والقلق بين لاعبي الجزائر وخصمهم غينيا، فقد ودعت المغرب بطولة الأمم الإفريقية حيث تعادل أمام منتخب بنين بهدف مقابل هدف وتم الاحتكام لركلات الترجيح ليتأهل منتخب بنين للمواجهة القادمة على حساب المغرب، وكانت الصدمة الكبرى توديع المنتخب المصري بطولة الأمم الإفريقية بعد أن خسر بهدف قاتل أمام منتخب جنوب افريقيا.

ومن المتوقع أن تبدأ مباراة الجزائر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، العراق، فلسطين، الأردن، قطر، وفي الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورت، وقناة تايم سبورت.