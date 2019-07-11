موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في ربع النهائي بالبطولة الافريقية تابع التشكيل المتوقع وأسماء المعلقين

تتابعون أهم تفاصيل موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في منافسات ومباريات ربع نهائي امم افريقيا 2019، وهي المباراة قبل الأخيرة في الدور الثامن من البطولة الافريقية القامة علي الاراضي المصرية، والمباراة الأخيرة هي مباراة تونس ومدغشقر التي تقام في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر، وتنتهي اليوم مباريات ربع النهائي من البطولة، وذلك ليتم تحديد الفرق الفائزة المنافسة في مباريات نصف نهائي امم افريقيا 2019، وقد تصعد السنغال ونيجيريا بالفعل، تابع هذه المقالة المميزة لمعرفة المزيد من التفاصيل والأخبار حول موعد مباراة الجزائر اليوم والقنوات الناقلة للقاء المميز الذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة، وأيضا تشكيل الجزائر امام ساحل العاج واسماء المعلقين.

تقم اليوم مبارتين هامتين جدا لدي عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للبطولة الافريقية 2019 الموسم الحالي، حيث تقام اليوم مباراة الجزائر ضد ساحل العاج ثم مباراة تونس ضد مدغشقر، وذلك لتحديد المنتخبات المنافسة لمنتخبي السنغال ونيجيريا، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

تم تحديد موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم فور انتهاء عمل جدول مباريات ربع نهائي البطولة الافريقية والذي شارك به العديد من المنتخبات التي تتغيب عن ربع النهائي، وقد كان الموعد الذي تم تحديده يوم 11 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية المحتضنة لمباريات البطولة.

توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج

16:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

17:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

18:00 مساء بتوقيت مصر

19:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

20:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

يتم البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في جميع أنحاء العالم وفي الدول المتابعة لمباريات ربع النهائي، وتقوم قنوات بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD الأولي والثانية ببث مباراة الجزائر اليوم، والجدير بالذكر أنها تقوم ببث المباراة رسميا بالتشفير والتعليق العربي، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية الجديدة ببث مباراة كوت ديفوار اليوم علي شاشاتها المجانية، والجدير بالذكر أن قناة تايم سبورت هي قناة جديدة مجانية حازت علي شهرة كبيرة جدا في جميع أنحاء الوطن العربي وشمال افريقيا بسبب بثها لمباريات البطولة وأيضا العديد من الاستوديوهات التحليلية الهامة

تشكيل الجزائر امام كوت ديفوار

حراسة المرمى مبولحي الدفاع عطال، بن سبعيني، ماندي، بلعمري الوسط قديورة، بن ناصر، فيغولي الهجوم بونجاح، بلايلي، محرز.

معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تم تحديد معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار ليكون المعلق العربي الشهير حفيظ دراجي، كما يقوم المعلق المصري الشهير مدحت شلبي بالتعليق علي مباراة الجزائر وكوت ديفوار علي إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج

تشكيل كوت ديفوار امام الجزائر