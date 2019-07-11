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موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في ربع النهائي بالبطولة الافريقية تابع التشكيل المتوقع وأسماء المعلقين

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في ربع النهائي بالبطولة الافريقية تابع التشكيل المتوقع وأسماء المعلقين
algerie vs cote d'ivoire موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في ربع النهائي بالبطولة الافريقية تابع التشكيل المتوقع وأسماء المعلقين

تتابعون أهم تفاصيل موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في منافسات ومباريات ربع نهائي امم افريقيا 2019، وهي المباراة قبل الأخيرة في الدور الثامن من البطولة الافريقية القامة علي الاراضي المصرية، والمباراة الأخيرة هي مباراة تونس ومدغشقر التي تقام في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر، وتنتهي اليوم مباريات ربع النهائي من البطولة، وذلك ليتم تحديد الفرق الفائزة المنافسة في مباريات نصف نهائي امم افريقيا 2019، وقد تصعد السنغال ونيجيريا بالفعل، تابع هذه المقالة المميزة لمعرفة المزيد من التفاصيل والأخبار حول موعد مباراة الجزائر اليوم والقنوات الناقلة للقاء المميز الذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة، وأيضا تشكيل الجزائر امام ساحل العاج واسماء المعلقين.

تقم اليوم مبارتين هامتين جدا لدي عشاق الساحرة المستديرة المتابعين للبطولة الافريقية 2019 الموسم الحالي، حيث تقام اليوم مباراة الجزائر ضد ساحل العاج ثم مباراة تونس ضد مدغشقر، وذلك لتحديد المنتخبات المنافسة لمنتخبي السنغال ونيجيريا، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

تم تحديد موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم  فور انتهاء عمل جدول مباريات ربع نهائي البطولة الافريقية والذي شارك به العديد من المنتخبات التي تتغيب عن ربع النهائي، وقد كان الموعد الذي تم تحديده يوم 11 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية المحتضنة لمباريات البطولة.

توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج

algerie vs cote d’ivoire موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم والقنوات الناقلة للقاء المرتقب في ربع النهائي بالبطولة الافريقية تابع التشكيل المتوقع وأسماء المعلقين
  • 16:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن
  • 17:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
  • 18:00 مساء بتوقيت مصر
  • 19:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية
  • 20:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

يتم البحث عن  القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في جميع أنحاء العالم وفي الدول المتابعة لمباريات ربع النهائي، وتقوم  قنوات بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX  HD الأولي والثانية ببث مباراة الجزائر اليوم، والجدير بالذكر أنها تقوم ببث المباراة رسميا بالتشفير والتعليق العربي، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الأرضية المصرية الجديدة ببث مباراة كوت ديفوار اليوم علي شاشاتها المجانية، والجدير بالذكر أن قناة تايم سبورت هي قناة جديدة مجانية حازت علي شهرة كبيرة جدا في جميع أنحاء الوطن العربي وشمال افريقيا بسبب بثها لمباريات البطولة وأيضا العديد من الاستوديوهات التحليلية الهامة

تشكيل الجزائر امام كوت ديفوار

حراسة المرمى مبولحي
الدفاع عطال، بن سبعيني، ماندي، بلعمري
 الوسط قديورة، بن ناصر، فيغولي
الهجوم بونجاح، بلايلي، محرز.

معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تم تحديد معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار ليكون المعلق العربي الشهير حفيظ دراجي، كما يقوم المعلق المصري الشهير مدحت شلبي بالتعليق علي مباراة الجزائر وكوت ديفوار علي إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج

  1. تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports MAX الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في كأس الامم الافريقية 2019
  2. تردد قناة اون سبورت الرياضية المصرية ON Sport Live تردد تايم سبورت لمتابعة أهم مابريات اليوم
  3. طريقة استقبال تردد قناة تايم سبورت Time Sport الأرضية الرياضية لمشاهدة جميع مباريات كأس الأمم الافريقية 2019 وأهم مباريات اليوم

تشكيل كوت ديفوار امام الجزائر

حراسة المرمى سيلفان جبوهو
الدفاع  وونلو كوليبالي،  ويلفريد كانون،  إسماعيل تراوري، جان جامين
الوسط  سيري داي،  فرانك كيسي، ولفريد زاها، ممادو بكايوكو، نيكولاس بيبي
الهجوم جوناثان كودجيا

 

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب محتوى عربي ومتابع دائم لآخر تطورات السيو لتقديم مقالات بأعلى جودة لدى محركات البحث.

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