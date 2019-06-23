موعد مباراة الجزائر و كينيا اليوم الاحد 23 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد “مباراة الجزائر ضد كينيا” اليوم الاحد 23 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، فى بطولة “كأس الأمم الافريقية 2019، التي انطلقت يوم الجمعة بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة، ويلعب “منتخب الجزائر” في المجموعة الثالثة مع منتخب السنغال وتنزانيا وكينيا، ويأمل فى تحقيق الفوز اليوم في اول مباراة له فى البطولة، وتقام المباراة في استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولي الاولي للمجموعة الثالثة .
مباراة الجزائر ضد كينيا
- المباراة بين : منتخب الجزائر ومنتخب كينيا .
- البطولة : كأس الامم الافريقية 2019 .
- معلق المباراة : حفيظ دراجي .
- المباراة ستقام : على ملعب الدفاع الجوي .
- القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي ان سبورت ماكس HD2، بي إن سبورت ماكس HD 1 .
موعد مباراة الجزائر و كينيا اليوم
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- الساعة : 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- الساعة : 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
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