موعد مباراة الجزائر و كينيا اليوم الاحد 23 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد “مباراة الجزائر ضد كينيا” اليوم الاحد 23 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، فى بطولة “كأس الأمم الافريقية 2019، التي انطلقت يوم الجمعة بمصر، وتستمر حتى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة، ويلعب “منتخب الجزائر” في المجموعة الثالثة مع منتخب السنغال وتنزانيا وكينيا، ويأمل فى تحقيق الفوز اليوم في اول مباراة له فى البطولة، وتقام المباراة في استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولي الاولي للمجموعة الثالثة .

مباراة الجزائر ضد كينيا

المباراة بين : منتخب الجزائر ومنتخب كينيا .

البطولة : كأس الامم الافريقية 2019 .

معلق المباراة : حفيظ دراجي .

المباراة ستقام : على ملعب الدفاع الجوي .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي ان سبورت ماكس HD2، بي إن سبورت ماكس HD 1 .

موعد مباراة الجزائر و كينيا اليوم

