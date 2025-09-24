موعد مباراة الجزيرة ضد الوحدة اليوم| والقنوات الناقلة قمة الصدارة والتقدم للجولة الخامسة من الدوري الإماراتي

يلتقي اليوم في إطار منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم موسم 2025- 2026 فريق الجزيرة ضد الوحدة وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة، وبالتفاصيل حول موقف الفريقين قبل المواجهة اليوم وموعد اللقاء بتوقيت الإمارات والقنوات الناقلة إليكم تغطية شاملة لمباراة اليوم الهامة بين الفريقين.

موعد لقاء الجزيرة ضد الوحدة اليوم

يستضيف اليوم فريق نادي الجزيرة الإماراتي نظيره نادي الوحدة في إطار منافسات الجولة 5 من الدوري الإماراتي في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت الإمارات 7:15 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة ضد الجزيرة اليوم

ويُمكنكم مشاهدة مباريات اليوم بين فريقي الوحدة والجزيرة بالدوري الإماراتي في إطار منافسات موسم 2025- 2026 على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عيسى الحربين، وكذلك يُمكن مشاهدة اللقاء على شاشة قناة دبي الرياضية بتعليق عمر الطنيجي.

نتائج أخر المواجهات بين الفريقين

أنتهي أخر لقاء جمع فريق الوحدة ضد الجزيرة وكان في 19 مايو الماضي ضمن منافسات الدوري الإماراتي مسوم 2024- 2025 بمباريات الجولة 25 من البطولة بالتعادل الإيجابي لهدفين لكل فريق.. وإليكم بيان بنتائج باقي المواجهات:

تاريخ اللقاءات بين الجزيرة والوحدة

تاريخ اللقاء النتيجة يناير 2025 تعادل سلبي. مارس 2024 فوز الوحدة ب 3 إلى 2. ديسمبر 2023 فوز الوحدة ب 4 إلى 2. أكتوبر 2023 فوز الجزيرة ب 2 إلى 1. أغسطس 2023 فوز الوحدة 2 إلى 1. أبريل 2023 فوز الوحدة 3 إلى 1 نوفمبر 2022 فوز الوحدة بهدف لصفر.

وبالتالي منذ ثلاث سنوات لعب الفريقين 8 مباريات تعادلاً في لقاءين فقط وفاز الوحدة في 5 لقاءات في حين لم يتمكن نادي الجزيرة من تحقيق النصر على الوحدة إلا في لقاء واحد في أكتوبر 2023.

موقف الفريقين في بطولة الدوري

وعن موقف الفريقين في الجوالات الأربعة السابقة في إطار منافسات الدوري الإماراتي، فيحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن العين المتصدر وشباب الأهلي بالمركز الثاني وكلباء بالمركز الثالث وإن ثم فوز الوحدة اليوم يضمن له الصدارة برصيد 11 نقطة.

أما فريق الجزيرة فيقع في المركز الخامس من ترتيب جدول بطولة الدوري الإماراتي، بفوزين وتعادل وهزيمة واحدة برصيد 7 نقاط وأيضاً فوز الجزيرة اليوم يضمن له الوصول للنقطة العاشرة ليبقى ضمن فرق الصدارة لجدول البطولة.

الفريق النقاط الترتيب الوحدة 8 4 الجزيرة 7 5

وعليه لقاء اليوم هو باختصار لقاء الباحث عن الصدارة برصيد 11 نقطة حال فوز الوحدة والباحث عن التقدم في حال الوصول إلى عشر نقاط متساوياً مع العين وشباب الأهلي حال فوز الجزيرة.