موعد مباراة الجيش السوري والنجمة اللبناني اليوم والقنوات الناقلة

سيكون ملعب ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق البحرينية مسرحاً لإقامة مباراة الجيش السوري والنجمة اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى بدوري المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويدخل فريق الجيش السوري مباراة الليلة من أجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على فريق النجمة اللبناني من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، فريق الجيش السوري تمكن من حصد تسع نقاط خلال الخمس مباريات الماضية بدوري المجموعات، ليأتي الفريق في المركز الثاني بالمجوعة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الوحدات صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر فإن فريق النجمة اللبناني يدخل مباراة الليلة ولاشئ يبكي عليه، الفريق اللبناني خسر في الخمس مباريات الماضية بدوري المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي، ليأتي في المركز الرابع والأخير بلا أي رصيد من النقاط.

موعد مباراة الجيش السوري والنجمة اللبناني

وقد تقرر أن تجرى أحداث مباراة الجيش السوري والنجمة اللبناني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الختامية من منافسا المجموعة الأولى، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت سوريا، العاشرة مساءً بتوقيت لبنان، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش السوري والنجمة اللبناني

وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الجيش السوري اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي المعلق خالد الغول من خلال قناة bein SPORTS HD1، كما أن المعلق عبد الرحمن عبدالله سيقوم بالتعليق على المباراة عبر قناة الكأس HD7.