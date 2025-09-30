موعد مباراة الحسين إربد ضد نادي آهال في الجولة 2 من دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعد فريق الحسين إربد الأردني لـمواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2. المواجهة تجمعه بـفريق أهال التركماني في لقاء يسعى من خلاله كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز. وفي ضوء ذلك، نقدم لكم من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن هذه المباراة المرتقبة.

متى تبدأ المباراة؟

تنطلق مباراة الحسين إربد في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ما هي القنوات الناقلة؟

يتم نقل المباراة عبر تردد قناة بي إن سبورت (beIN Sports 9)، كما يتم نقلها عبر قناة الكأس HD 6.

ومن المقرر أن يقام استوديو تحليلي مميز قبل انطلاق المباراة للحديث عن ترتيب الفريقين وكافة التفاصيل الفنية عن اللقاء.

من هو معلق المباراة؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة الحسين إربد وفريق أهال إلى المعلق باسم الزير عبر تردد قناة بي إن سبورت القطرية، في حين أُسندت مهمة التعليق إلى المعلق أحمد المعمري عبر قنوات الكأس الرياضية.

والجدير بالذكر أن نادي أهال التركماني يحتل المركز الثاني في المجموعة دون رصيد من النقاط، ولكنه لم يلعب أي مباراة في البطولة حتى الآن، في حين يحتل الحسين إربد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تحقيق أول فوز له في المجموعة.