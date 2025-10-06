موعد مباراة الحكمة والكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للأندية 2025 والقنوات الناقلة

يتقابل نادي الحكمة اللبناني مع نادي الكويت الكويتي مساء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في مباراة نهائي البطولة العربية لكرة السلة للأندية الأبطال 2025، تُقام المباراة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، مباراة اليوم قوية كما يؤكد الخبراء، وذلك لتقارب المستوى الفني المميز لكلال الفريقين الكويتي واللبناني.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الحكمة والكويت في نهائي كرة السلة اليوم فسوف تكون منقولة على قناة دبي الرياضية، كما تذيع المباراة قناة الاتحاد العربي لكرة السلة الرسمية على موقع اليوتيوب، نادي الكويت تغلب في قبل النهائي على كاظمة الكويتي بنتيجة 81-65، نهائي العرب للسلة اليوم هو النهائي الثالث لنادي الكويت الكويتي.

الحكمة ضد الكويت نهائي السلة:

نادي الحكمة اللبناني لكرة السلة تغلب في قبل النهائي على العربي القطري بنتيجة 98-88، وكان العربي القطري متقدمًا في الربع الأول بنقطة، قبل أن يتعادل الكويت في الثاني، ويحسم اللقاء في النصف الثاني من اللقاء، موعد مباراة الحكمة والكويت في نهائي العرب للسلة اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي.