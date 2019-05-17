موعد مباراة الخليج والحزم الذهاب والعودة القادمة “ملحق الصعود والهبوط للدوري السعودي 2019-2020”

متى موعد مباراة الخليج والحزم القادمة في ملحق الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020 والهبوط لدوري الدرجة هو السؤال الهام لكل جماهير كرة القدم السعودية الآن، حيث سيلتقي الفريقان الخليج والحزم في مباراتي ذهاب وعودة، الفائز يلعب في دوري المحترفين السعودي 2020، والخاسر يهبط لدوري الدرجة الأولى، يلعب الخليج في ملحق الصعود بوصفه صاحب المركز الرابع لدوري الدرجة الأولى، والحزم هو صاحب المركز الثالث عشر لدوري المحترفين.

موعد مباراة الخليج والحزم في ملحق الصعود لدوري المحترفين السعودي 2020

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مباراة الذهاب لملحق الصعود تقام يوم الإثنين 20 مايو 2019 على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، وتبدأ عند الساعة 10.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما سيكون موعد مباراة الخليج والحزم العودة يوم الجمعة 24 مايو 2019 القادمة، وتقام على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وتبدأ عند الساعة 10.30مساء بتوقيت مكة المكرمة.

هذا ومن المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة ملحق الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هي قناة KSA sport، والتي ستقدم تغطية شاملة لمباراتي الذهاب والعودة، بالإضافة للأستوديو التحليلي بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي.