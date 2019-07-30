موعد مباراة الريال ضد توتنهام اليوم في نصف نهائي كأس أودي ..تفاصيل

الريال ضد توتنهام في مهمة صعبة فبعد هزيمته الكبيرة أمام غريمه أتلتيكو مدريد يتوجه الريال مدريد إلى ميونيخ لمواجهة توتنهام المنتشي بفوز كبير بثلاثة أهداف دون رد على ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

الريال ضد توتنهام

البطولة: 2019 كأس أودي

المكان: أليانز أرينا ، ميونيخ ، ألمانيا

وقت البدء: 4 مساءً بتوقيت جرينتش ، الثلاثاء 30 يوليو

يواصل توتنهام وريال مدريد استعداداتهما قبل إنطلاق الموسم حيث يتوجه الناديان إلى ميونيخ لمواجهة في كأس أودي يوم الثلاثاء.

سيواجه الفائزون في هذه المباراة إما بايرن ميونيخ أو فناربخشه في المباراة النهائية يوم الأربعاء ، ولن يرغب موريسيو بوتشيتينو أو زين الدين زيدان في الهزائم المتتالية مع اقتراب الموسم الجديد بسرعة.

مع وجود مباراتين خلال عدد من الأيام المقررة للبطولة المصغرة تتوقع الكثير من التغييرات من كلا المدربين.

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تعرض لوكا جوفيتش لإصابة في مباراة أمام أتلتيكو وماركو أسينسيو من المرجح أن يغيب جميع هذا الموسم ، بينما سيغيب ثيبوت كورتوا عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل.

يتوقع أن يسافر بيل مع ريال مدريد للمشاركة في مباراة فريقه ضد توتنهام، وبالنسبة للسبيرز فإن سيرج أوريير وإريك ديير وبن ديفيز لا يزالون خارج اللعبة ، رغم أن هوغو لوريس قد يعود أخيرًا من المرض.

تشكيل الريال ضد توتنهام

ريال [4-3-3]: نافاس ؛ كارفاخال ، فاران ، راموس ، مارسيلو ؛ مودريتش ، كروس ، إيسكو ؛ بيل ، بنزيما ، هازارد

توتنهام [4-4-2]: يوريس ؛ ووكر بيترز ، ألدويرويلد ، فيرتونخين ، جورجيو ؛ وينكز ، سيسوكو ، ندومبيلي، إريكسن ؛ سون، كين

النتيجة المتوقعة: ريال مدريد 2-3 توتنهام

تلقى الريال مدريد خمسة أهداف في الشوط الأول في مباراته الأخيرة،يمكنكم مشاهدة أيضا: الريال ضد توتنهام .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين وأبرز الغائبين عن اللقاء وسيتعين على زيزو ​​إيجاد طريقة لحماية دفاعه مع اقتراب الموسم الجديد.

لم يكن توتنهام في أفضل حالاته ضد مانشستر يونايتد، لكن الفوز بنتيجة 3-2 على فريق يوفنتوس القوي وفوزهم بثلاثية نظيفة على الريدز أظهر أن لديهم قوة متعمقة في الهجوم ويجب أن يتسببوا في الكثير من المشاكل الحقيقية في ميونيخ.