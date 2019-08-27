موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المقاصة بدور الثمانية ببطولة كأس مصر 2019

لا شك أن الفرصة باتت أمام القلعة البيضاء سانحة لكي يقتنص الزمالك بطولة كاس مصر في نسختها الحالية للموسم 2019، فلقد ودع غريم الزمالك النادي الأهلي البطولة من بابها الواسع بعد هزيمة أغضبت كثيراً جماهيره أمام نادي بيراميدز ودفعت مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الاستغناء عن خدمات مديره الفني ” مارتن لاسارتي” وينتظر الجميع ظهور الزمالك بدور الثمانية لبطولة كأس مصر في مواجهة فريق المقاصة، لعدة أسباب في مقدمتها أن هذا اللقاء هو الاختبار الأول الحقيقي للمدير الفني الجديد للزمالك الصربي “ميتشو” كما أن لقاء المقاصة يعتبر البوابة الواسعة للقلعة البيضاء للاقتراب من تحقيق لقب كأس مصر ليفوز ببطولة محلية هذا الموسم قد تقربه من منافسه الأهلي، فما هو موعد تلك المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بكأس مصر

حيث أفادت الأنباء أن فريق الزمالك قد دخل بمعسكر مغلق بقيادة مديره الفني الصربي “ميتشو” وذلك لتحضير كافة الاستعدادات للقاء الفريق أمام مصر المقاصة، ويقام المعسكر في مدينة الإسكندرية التي سوف تشهد لقاء الزمالك بدور الثمانية لكأس مصر.

وأكدت مصادر من داخل المعسكر المغلق لفريق الزمالك أن المدير الفني الصربي ركز بشكل كبير على تحقيق الانسجام بين صفوف لاعبيه، مع رفع مستويات التركيز لديهم واهتم بشكل مباشر ومكثف بتدريبات خاصة لمهاجمي الفريق رغبة منه لاقتناص أي فرصة تتاح لحسم اللقاء مبكراً، حيث أكدت المصادر أن المدير الفني الصربي يدرك صعوبة لقاء المقاصة ويؤكد أن إهدار الفرص والوقت قد يؤدي لضياع الفوز.

ويأتي اللقاء المنتظر بين الزمالك وفريق المقاصة وذلك ببطولة كأس مصر 2019 بدور الثمانية، بإستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة من مساء القاهرة والتاسعة من مساء الرياض وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس، وينظر جماهير الزمالك لتلك المباراة باعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية للفريق الأبيض للعودة لتحقيق حلم البطولات المحلية الغائب.