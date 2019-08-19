موعد مباراة الزمالك القادمة ضد ديكاداها في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020

نعرض لكم موعد مباراة الزمالك وديكاداها العودة في فى إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال افريقيا 2019-2020، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة فى افريقيا، تشكيل الزمالك المتوقع، يدخل الزمالك المباراة بعد الفوز الكبير على ديكاداها بنتيجة 7 – 0 في مباراة الذهاب من من دوري أبطال أفريقيا.

شهدت المباراة تألق لاعبي الزمالك، وعلى رأسهم نجم الفريق شيكابالا في الظهور الأول له مع الزمالك، وذلك بعد عودته لصفوف الفريق مرة أخري، وأحرز نجم منتخب المغرب أشرف بن شرقي ثلاثة أهداف “هاتريك” في مباراته الأولى، وأضاف كريم بامبو لاعب الزمالك القادم من الإسماعيلي الهدف السادس للزمالك، وسجل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك الجديد الهدف السابع للزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى افريقيا

يلتقي نادي الزمالك نظيره فريق ديكاداها الصومالي، مساء يوم الجمعة، الموافق ميلاديا 23 – 8 – 2019، والذي يوافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ، ومن المقرر أن تُقَام المباراة علي ‏ملعب برج العرب في الاسكندرية، حيث كان استضاف اللقاء السابق بينهما، والذي شهد فوز الزمالك علي ديكاداها بسباعية نظيفة في مباراة اياب دوري ابطال افريقيا، ونعرض لكم توقيت مباراة الزمالك وديكاداها بتوقيت البلاد العربية المختلفة والتي جاءت كالتالي.

22:00 بتوقيت السعودية

21:00 بتوقيت مصر

23:00 بتوقيت الإمارات

20:00 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد ديكاداها

تنقل قناة أون سبورت on sport مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وكانت القناة قد ذاعت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تردد On Sport hd على النايل سات

التردد: 10853 (H)

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/ 5

الجودة: HD ، SD.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشكيل الزمالك:

– حراسة المرمى: محمد عواد

– الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – الونش – النقاز

– الوسط: محمد حسن – محمد عبد العزيز

– الهجوم: يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – شيكابالا – عمر السعيد.

تشكيل ديكاداها:

– حراسة المرمى: مصطفى حسين

– الدفاع: عبد الوالي عبد الرحمن – كانا – ادريس امين – كاكيمبو اكرم

– الوسط: سيد علي بانا – داود عبد الله – عباس أمين – موسيز

– الهجوم: مروجبي رايموند – كليان محمد.