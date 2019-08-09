ينتظر عشاق القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا بانتظار رؤية فريقهم بعد التتويج بلقب كاس الكونفدرالية العام الماضي ويأمل جمهور الزمالك بعوده ناديه إلي منصة التتويج مره أخري بدوري أبطال أفريقيا اللقب الغائب منذ فتره طويله عن النادي الأبيض حيث كان أخر لقب لنادي الزمالك عام 2002 بعد الفوز المثير علي نادي الرجاء المغربي بهدف دون رد احرزه النجم تامر عبد الحميد.

موعد مباراة الزمالك القادمة و ديكاداها بطل الصومال

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس عام 2019 في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وذلك بعد موافقه الكاف علي طلب نادي الزمالك بتأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم عيد الأضحى المبارك الموافق 11 من شهر أغسطس 2019 ووصلت بعثه الفريق الصومالي إلي القاهرة اليوم الجمعة 9 أغسطس.

يوم العيد راحه للاعبين قبل مواجهه ديكاداها

قام المدير الفني لنادي الزمالك طارق يحي بمنح لاعبي نادي الزمالك راحه أول يوم العيد بعد وصول خطاب الكاف بتأجيل موعد مباراة الزمالك القادمة مع ديكاداها الصومالي ويأمل المدير الفني لنادي الزمالك بحسم اللقاء بنتيجة كبيره في هذه المواجهة لمصالحه الجماهير بعد خساره لقب الدوري.

ملعب مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي

من المقرر أن تقام مباراة نادي الزمالك ضد نادي ديكاداها الصومالي علي ملعب بتروسبورت في القاهرة بعد أن تقرر تأجيل المباراة وموافقه الكاف علي التأجيل بسبب عيد الأضحى لتقام يوم الجمعة 16 أغسطس.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد ديكاداها الصومالي

أعلنت مجموعه قنوات أون سبورت المصرية عبر تويتر عن أنها حصلت علي حقوق بث مباراة نادي الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية مع نادي ديكاداها بطل الصومال التي من المقرر أن تقام يوم الجمعة 16 أغسطس علي ملعب بتروسبورت في القاهرة.

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