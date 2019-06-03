موعد مباراة الزمالك اليوم ضد حرس الحدود والمباريات المتبقية للأبيض في الدوري

موعد مباراة الزمالك اليوم هو الشاغل الرئيسي لعشاق الفارس الأبيض حيث يلاقي الزمالك اليوم نادي حرس الحدود في مباراة قد تحمل الكثير حول بقاء الفريق منافسا على اللقب حيث لابديل عن الفوز للنادي خصوصا بعد تعادله في المباراة السابقة مع نادي الإنتاج الحربي وتضييعه لنقطتين ثمينتين كانت قد تقربه أكثر من الأهلي المتصدر.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد سبع وستين نقطة من ثلاثين مباراة فقط ويبتعد عن المتصدر نادي الأهلي بسبع نقاطـ، فيما يحتل نادي حرس الحدود المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد سبع وثلاثين نقطة من ثلاث وثلاثين مباراة.

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موعد مباراة الزمالك اليوم ضد حرس الحدود

ستنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الإثنين على ملعب المكس.

ضربة البداية ستكون في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، 22:00 بتوقيت القاهرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة 00:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

ستبث المباراة مباشرة على قناتي أون سبورت وقناة النيل الإخبارية.

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم

محمود جنش، عبدالله جمعة ، محمود علاء ، محمود حمدي ،محمد عبد الغني ،محمود عبد العزيز ،محمد إبراهيم، محمود كهربا ،يوسف أوباما، إبراهيم حسن خالد بو طيب

التشكيل المتوقع لنادي حرس الحدود

أحمد السعدني ،محمد طارق ،خالد سامي ،محمد الشبيني، حسن مجدي ،عاشور الأدهم ، أحمد فليكس ،أحمد الشيخ ،إبراهيم جلال ،مصطفى جمال ،إيدو موسيس

المباريات المتبقية للزمالك في الدوري

تبقت للزمالك أربع مباريات فقط في الدوري وهي:

الزمالك ضد حرس الحدود

الزمالك ضد الجونة

الزمالك ضد الاسماعيلي

الاهلي ضد الزمالك

وفي نفس توقيت مباراة الزمالك اليوم تقام مباريات أخر وهي سموحة مع الإتحاد الاسكندري بتروجيت والمقاولون العرب والانتاج الحربي مع وداي دجلة.