موعد مباراة الزمالك اليوم وبيراميدز بالدورى العام

يلتقي نادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري نادي الأهرام الرياضي، في واحدة من أقوى المباريات في الدورى المصري هذا الموسم، والتي تجمع بين متصدر الترتيب الزمالك المصري بفارق هدفين عن بيراميدز ثاني الترتيب بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف، تابعونا وتقرير موعد مباراة القمة والقنوات الناقلة للقاء.

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

أكد المدير الفني جروس مدرب نادي الزمالك المصري في خلال تصريحات قد أدلى من خلالها أن الفريق الأبيض جاهز للقاء، ولا ينظر إلا للفوز به من أجل التربع على الصدارة بفارق النقاط أيضاً عن بيراميدز وعن الأهلي المنافس الأخر.

بينما على الصعيد الآخر يعود أبناء دياز الى مباراة قمة أخرى بعد فوزهم في الأسبوع الماضي على الاهلي المصري بهدف البرازيلي كينو، ويسعى بيراميدز إلى الفوز على الزمالك التربع رسمياً على قمة الدورى العام المصري.

موعد مباراة الزمالك اليوم

تنقل المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تذاع في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت العراق.

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