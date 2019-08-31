موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر وتردد قناة ON Sport الناقلة لها

ينتظر عشاق ومحبي فريق نادي الزمالك المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك ضد نادي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، حيث تتميز مباريات كأس مصر بخروج المغلوب من البطولة على الفور، وهذا ما حصل مع فريق النادي الأهلي الذي خرج من بطولة كأس مصر في تصفيات دور ال 16 على يد فريق بيراميدز.

وتعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري هامة جداً للفريقين حيث أن الفريق الفائز في المباراة سوف يصعد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بينما يخرج الفريق المغلوب في تلك المباراة من بطولة كأس مصر بصفة نهائية.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي كأس مصر :-

ستقام مباراة الزمالك ضد فريق الاتحاد السكندري يوم الاحد الموافق 1 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد ملعب الاسماعيلية، وسوف يقوم بتحكيم المباراة طاقم تحكيم من أذربيجان، بطلب من فريق الزمالك، حيث أن اتحاد كرة القدم المصرية قد وافق على أن يتم اسناد تحكيم المباريات إلى حكام أجانب فى حالة طلب أي نادي من الاندية المشاركة في مسابقة بطولة كأس مصر، على أن يكون ذلك على حساب الفريق الطالب لاستقدام حكام أجانب.

تردد قناة ON Sport الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري:-

ستقوم قناة ON Sport بنقل أحداث مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة من استاد الاسماعيلية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على التردد الآتي :-

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