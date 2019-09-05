موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة







تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية مساء يوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري نحو أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يفتح أبوابه لاستضافة نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018 – 2019 بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وكان الفريقين قد تأهلا لنهائي البطولة الأعرق في مصر بعد مشوار حافل بالمواجهات القوية في الأدوار السابقة.







مشوار الزمالك في كأس مصر :

افتتح الفارس الأبيض مشواره في البطولة هذا الموسم بمباراة مركز شباب منيه سمنود في دور ال32 والتي انتهت بنتيجة 1-0، ليواجه بعدها في دور ال16 نظيره نادي الإنتاج الحربي وينجح في تخطي عقبته بهدفين نظيفين، ليصطدم بالمقاصة في الدور ربع النهائي ويقصيه بهدف دون رد، وبعد مواجهة صعبة في نصف النهائي أمام نادي الاتحاد السكندري استطاع الزمالك حجز بطاقة في نهائي أقدم البطولات المصرية على الإطلاق.







مشوار بيراميدز في كأس مصر :

بدأ بيراميدز مبارياته في كأس مصر بمباراة طنطا التي انتهت بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدور ال32، وذلك قبل أن يصطدم بالأهلي في دور ال16 وينجح في تخطي عقبته بهدف نظيف، ليواجه بعدها في الدور ربع النهائي نادي حرس الحدود وينجح في الانتصار بهدفين دون رد، ليلتقي بعدها نادي بتروجيت في الدور نصف النهائي ويحجز ثاني بطاقات نهائي كأس مصر بفوز سهل بنتيجة 2-0.







موعد مباراة الزمالك وبيراميدز :

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة 2018 -2019 مساء يوم الأحد القادم على أرضية ملعب برج العرب في الإسكندرية في تمام الساعة :







20:00 بتوقيت القاهرة.

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

22:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز :







تنقل مباريات كأس مصر عبر شاشة التلفزيون المصري أو كما يطلق عليها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون متمثلة في قناة Nile Sport، بالإضافة إلى قناة On Sport الرياضية والتي من المقرر أن يتولى المعلق الرياضي أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث اللقاء من خلالها.