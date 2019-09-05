





مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر واحدة من أهم وأقوي المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث قرر اتحاد كرة القدم المصرية إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريق الزمالك وفريق بيراميدز يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.







موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة:-

ستقام مباراة نهائي كأس مصر بين نادي الزمالك ضد نادي بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاحد المقبل الموافق 8 سبتمبر 2019، على استاد الجيش بمنطقة برج العرب بالاسكندرية وسط حضور جماهيري كبير بعد أن تم أخذ الموافقات الأمنية على ذلك الحضور الجماهيري الكبير والذين يقدر عددهم بنحو 20 ألف مشجع لمشاهدة أحداث مباراة نهائي كأس مصر 2019، وقد حدد مسئولي اتحاد كرة القدم المصرية سعر موحد وقدره 75 جنيه لتذكرة الدرجة الثانية والثالثة.







ومن المتوقع أن يتم إسناد تحكيم مباراة نهائي كأس مصر بين نادي الزمالك ضد نادي بيراميدز إلى طاقم تحكيم مصري بدلاً من الحكام الأجانب

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز:-







يدخل الفريقين تلك المباراة وكل منهما يخشى الأخر، وخاصة نادي الزمالك وذلك لأن نادي بيراميدز يعد من الفرق التي لها حظ كبير في الفوز على الفرق الكبيرة، حيث استطاع الفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز أكثر من مرة، كما أن خروج النادي الأهلي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس مصر جاءت على يد فريق بيراميدز، كذلك فإن نادي بيراميدز استطاع الفوز على نادي الزمالك في مباريات الدوري الممتاز.

والقناة الناقلة لنهائي كأس مصر بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز هي قناة أون سبورت ON SPORT .





