موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا وطاقم التحكيم

حدد الاتحاد الافريقي موعد لقاء نادي الزمالك ضد جينراسيون في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد أن تعذر إقامة المباراة في موعدها السابق بسبب اعتراض فريق جينيراسيون على إقامة المباراة على ستاد ملعب برج العرب، ولهذا قرر الاتحاد الافريقي بأن يكون موعد مباراة العودة بين نادي الزمالك وفريق جينراسيون يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2019، على استاد ملعب السلام.







الاتحاد الأفريقي يقرر تعيين طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي:-

استعداد لمباراة العودة بين نادي الزمالك ونادي جينيراسيون والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 24 اكتوبر الجاري قرر الاتحاد الافريقي أن يكون طاقم التحكيم الذي سوف يدير اللقاء من الكاميرون.







حيث سيقوم الكاميروني أليوم نيانت بإدارة لقاء مباراة الاياب بين الزمالك ضد جينراسيون في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا وسوف يعاونه في إدارة المباراة كل من إيفيس جاي نوبي مساعد أول ، والمساعد الثاني ساندا أومارو والحكم الرابع جيانوت فرانك بيتو، ويراقب المباراة الحكم الغاني محمدوا نور الدين.

من الجدير بالذكر أن الحكم الكاميروني أليوم نيانت سبق له أن أدار المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الافريقية مصر 2019 والتي جمعت بين منتخب مصر ومنتخب زيمبابوي ، وكذلك فقد أدار المباراة النهائية في كأس الآمم الافريقية مصر 2019 بين منتخب الجزائر منتخب السنغال والتي فاز فيها المنتخب الجزائري وحصل على كأس الأمم الأفريقية.