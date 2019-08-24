موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها اليوم والتشكيل المتوقع للأبيض

مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي اليوم هي المباراة للنادي الأبيض تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي ميتشو والجهاز المعاون له، إذ استقر الجهاز الفني على التشكيل الأساسي الذي سوف يلعب أمام ديكاداها اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد ديكاداها

تقام مباراة الزمالك ضد ديكاداها اليوم السبت الموافق 24 أغسطس على ملعب استاد الجيش في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنقل المباراة قناة On Sport.

تغييرات تشكيل الزمالك أمام ديكاداها اليوم

6 تغييرات حرص المدير الفني الصربي الجديد ميتشو على القيام بها عن مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 7 أهداف للا شيء (7 – 0)، إذ تبدأ مباراة اليوم بأبو جبل في حراسة عرين الزمالك، وذلك بديلا عن الحارس محمد عواد، وعبد الله جمعة بديلا عن اللاعب محمد عبد الشافي، وكما دفع الصربي ميتشو بمحمود علاء بدلا من محمود الونش.

أما خط الوسط فحرص المدير الفني ميتشو على تغيير محمد حسن ونزول فرجاني ساسي بديلا عنه، ويشارك أيضا مصطفى محمد في الهجوم بديلا عن عمر السعيد .

تشكيل الزمالك المتوقع

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع اليوم في مباراته ضد ديكاداها الصومالي فهو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي.

ثلاثي خلف المهاجم: يوسف إبراهيم «أوباما»، وأشرف بن شرقي، ومحمود عبدالرازق «شيكابالا».

خط الهجوم: مصطفى محمد.