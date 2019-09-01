موعد مباراة الزمالك والأتحاد في كاس مصر والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك والاتحاد في كأس مصر اليوم 1\9\2019، علي استاد الاسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر والذي تأهل الزمالك بفوزة علي مصر المقاصية في اول ادارة فنية لميدو بهدف مقابل لا شئ سجله الظهير الايسر عبد الله جمعة، بينما الاتحاد فاز علي الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد للدراويش ليقابل الزمالك في نصف نهائي الكأس.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

تقام المباراة في الساعه الثامنة مساءاً من مساء يوم الأحد الموافق يوم 1\9\2019، وقد يسعي الزمالك ان يجتاز عقبة الاتحاد السكندري لكي يتأهل الي نهائي الكأس منتظر الفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجيت يوم الاتنين المقبل ويبث ثقة الجماهير مرة اخري في لاعيبيه ومدربة الجديد نظرا لخسراته الدوري بعد ان كان قريباً منه ليفوز به النادي الاهلي وهو الدوري رقم 41 له.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

يتم بث مباشر للمباراة من خلال القنوات التي له حق البث وهما قناتي “اون سبورت” و “نايل سبورت” ومقدمي الاستديو التحليلي “سيف زاهر” و “مدحت شلبي” علي الترتيب.

التشكيل المتوقع للفرقتين

يدخل الزمالك هذه المباراة وهو يحاول ان يثبت بعض لاعبيه ويمنحهم الثقه حيث ان المدرب الصيربي “ميتشو” جاء الزمالك منذ 10 ايام فقط ولم يتعرف علي الكثير من امكانيات لاعبيه الجدد ومن الحتمل ان يبدأ بتشكيل مباراة مصر المقاصة وهو:- محمد عواد -عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز- طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا – أوناجم – بنشرقي- عمر السعيد.

ومن المعروف عن “طلعت يوسف” المدير الفني لزعيم الثغر ان طريقة لعبة هجومية نوعا ما، لذلك من المتوقع ان يكون التشكيل هو:- عماد السيد – محمود شعبان – محمد أنور – محمود رزق – السيد سالم – نور السيد – كريم الديب – خالد الغندور – بناهينى – أحمد حجى – خالد قمر.