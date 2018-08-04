موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الاسبوع الثاني من الدوري المصري والقنوات الناقلة للقاء

في الاسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز تُقام اليوم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المباراة التي يسعي فيها كل من الفريقين لحصد الثلاث نقاط، الجدير بالذكر أن الزمالك في مباراته الأخيرة تعادل سلبياً أمام بتروجيت، فيما تعادل أيضاً الاتحاد السكندري في مباراته الأخيره أمام المقاولون العرب إيجابياً بهدف لكل فريق.

ومع اقتراب المباراة زادت عمليات البحث اليومية عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري من قبل عشاق الدوري المصري وخاصةً جماهير الفريقين، بلا شك سوف تشهد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم تنافس قوي من أجل حصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

من المُقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم السبت 4 أغسطس 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، حيث يحل الاتحاد السكندري ضيفاً على الزمالك في استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

المباراة الملعب القنوات الناقلة الزمالك والاتحاد السكندري استاد بتروسبورت النيل الرياضية. بيراميدز. ON SPORT.

تردد قناة بيراميدز الجديد على النايل سات 2018.

حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

فيما أعلنت لجنة حكام الدوري المصري مساء أمس بأن يكون إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

آخر احصائيات الفريقين

في المباراة الأولي التي خاضها الزمالك لم يحرز حتى الآن أي أهداف، في المقابل بلغ رصيد نادي الاتحاد السكندري هدفاً وحيداً في مباراته أمام المقاولون العرب أحرزه اللاعب إيمانويل باناهيني.

الفريق عدد النقاط بطاقات صفراء بطاقات حمراء أهداف الزمالك 1 2 0 0 الاتحاد السكندري 1 2 1 1

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فور انتهاء اللقاء.