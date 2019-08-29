موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري القادمة في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام الإتحاد السكندري عقب تأهله بشكل رسمي لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد عن طريق عبد الله جمعة في الدقيقة 10 من عمر اللقاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وقد تأهل الإتحاد السكندري لنصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على نظيره الإسماعيلي وانتهي اللقاء بفوز الإتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الزمالك القادمة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإتحاد السكندري سوف تُقام يوم الأحد القادم الموافق 1 سبتمبر 2019، ومن المُقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد على ملعب استاد الإسماعلية، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وسوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد مُذاعة على قناة أون سبورت.

المباراة المناسبة الموعد القناة الناقلة الزمالك ضد الاتحاد السكندري نصف نهائي كأس مصر الأحد 1 سبتمبر.

20:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت السعودية. أون سبورت

وسوف نتابع معكم نتيجة لقاء الزمالك والاتحاد السكندري فور نهايتها عبر موقع كلمة دوت أورج.

مشوار الزمالك في كأس مصر 2019

خاض الزمالك أول مباراه له في كأس مصر أمام مركز شباب منية سمنود وانتهي اللقاء بفوز الفارس الأبيض 1-0، وفي دور ال 16 واجه الإنتاج الحربي واستطاع الفوز عليه بهدفين دون مقابل، وفي دور ال 8 فاز على نظيره مصر المقاصة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب مساء يوم الأربعاء وانتهي 1-0 بقدم عبد الله جمعة.

مشوار مصر المقاصة في كأس مصر 2019

خاض مصر المقاصة أول مشواره في كأس مصر هذه البطولة أمام بورتو السويس وانتهي اللقاء 3-1، وفي دور ال 16 واجه سموحة وانتهي اللقاء بفوز المقاصة بركلات الترجيح 4-2، وأخيراً في دور ال 8 واجه الإسماعيلي واستطاع الفوز عليه 3-1، ليتأهل بشكل رسمي لنصف نهائي كأس مصر ويواجه الزمالك الأحد المُقبل.