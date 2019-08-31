موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى نصف نهائي كأس مصر

تقام فى الثامنة من مساء اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر وذلك على استاد الإسماعيلية، بينما تقام المباراة الثانية فى الدور قبل النهائي بين بيراميدز وبتروجيت غداً الاثنين 2 سبتمبر على استاد بتروسبورت.

وقد تأهل فريق الزمالك لمباراة الدور قبل النهائي فى مسابقة كأس مصر بعدما تخطى فريق مركز شباب منية سمنود فى دور الـ 32 بنتيجة 1-صفر، بينما تخطي عقبة الإنتاج الحربي فى مباراة دور الـ 16 بالفوز بنتيجة 2-صفر، وفاز فى دور الثمانية على فريق مصر المقاصة بنتيجة 1-صفر.

بينما تأهل فريق الاتحاد السكندري لمباراة الدور قبل النهائي فى كأس مصر بالفوز على فريق بورتو السويس بنتيجة 3-1 فى دور الـ 32، ثم تخطي عقبة فريق سموحة فى دور الـ 16 بالفوز بركلات الترجيح 4 – 2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل صصفر- صفر، وفاز على الإسماعيلي فى دور الثمانية بنتيجة 3-1.

ويسعى فريق الزمالك لتخطي عقبة فريق الاتحاد السكندري فى الدور نصف النهائي بهدف التتويج ببطولة كأس مصر لتعويض خسارة الدوري العام الذى فاز به النادي الأهلى بفارق 8 نقاط عن الزمالك الذى احتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة ويحقق الأهلى البطولة رقم 41 فى تاريخه، بينما لم يفز الزمالك بالدوري سوى 12 مرة فقط فى تاريخه.

ومن المتوقع أن يخوض الصربي “ميتشو” المدير الفنى لفريق الزمالك مواجهة الاتحاد السكندري فى نصف نهائي كأس مصر اليوم بتشكيل مكون من : محمد عواد فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وأوناجم فى خط الوسط، ومصطفى محمد فى خط الهجوم.