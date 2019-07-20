اللقاء المرتقب.. موعد مباراة الزمالك والجونة المؤجل من الجولة 33 وترتيب القلعة البيضاء في الدوري المصري

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الزمالك والجونة في إطار المباريات المؤجلة من الجولة 33 في الدوري المصري الممتاز، والتي سوف تُقام على ملعب الجونة بالغردقة، الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة بعد 31 مباراة، بينما نادي الجونة في المركز ال 15 من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

الزمالك ضد الجونة

يدخل نادي الزمالك اللقاء ولا بديل أمامه سوي الفوز وحصد الثلاث نقاط خاصةً بعد إنحصار لقب الدوري لهذا العام بين الأهلي والزمالك بعدما خرج نادي بيراميدز رسمياً من المنافسة على لقب الدوري، ويتبقي للزمالك 3 مباريات، الجونة والتي سوف تُقام غداً، ولقاء أمام كل من نادي الأهلي والإسماعيلي.

موعد مباراة الزمالك والجونة

من المُقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والجونة يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وسوف يُنقل لقاء الزمالك ضد الجونة على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

المباراة المناسبة توقيت مباراة الزمالك والجونة القنوات الناقلة الجونة ضد الزمالك اللقاء المؤجل الجولة 33 الدوري المصري الأحد 21-7-2019 20:00 بتوقيت مصر 21:00 بتوقيت السعودية أون سبورت نايل سبورت

الزمالك في مباراته الأخيرة قبل توقف الدوري المصري بسبب كأس الأمم الإفريقية 2019 تعادل إيجابياً أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، حيث أجرز في الشوط الأول بهاء مجدي الهدف الأول لصالح الحرس، وفي الدقيقة 65 من عمر اللقاء استطاع خالد بو طيب تعديل النتيجة لتنتهي 1-1 ويرفع الزمالك رصيده إلى 68 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة بعد 32 لقاء، بينما نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بعد 34 لقاء، والزمالك في المركز الثالث بعد 31 لقاء برصيد 68 نقطة، بينما نادي المصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

في حالة فوز الزمالك أمام الجونة سوف يرتفع رصيد نقاطه إلى 71 نقطة في المركز الثاني وسوف يتبقي له مباراتين فقط أمام الإسماعيلي والأهلي خلال الشهر الجاري، جديراً بالذكر أن محمود علاء مدافع نادي الزمالك مُتصدر قائمة هدافي القلعة البيضاء برصيد 14 هدف، يليه النجم محمود كهرباء برصيد 11 هدف، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والجونة فور نهايتها بالإضافة إلي أحدث ترتيب للدوري المصري عقب نهاية اللقاء.