موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب بتروسبورت بالقاهرة مباراة الزمالك والداخلية اليوم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الأقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكرة القدم، حيث أن المباراة ستكون هامة لكلا الفريقين، لوجود دوافع كبيرة للفوز وإن اختلفت الأهداف لذلك.

الزمالك بقيادة كريستيان جروس يأمل في تحقيق الفوز على فريق الداخلية مساء اليوم، والاقتراب من القمة، ففوز الزمالك على الداخلية اليوم سيجعله يتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل حالياً الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

أما فريق الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال للفوز على الزمالك من أجل البقاء في الدوري المصري الموسم المقبل، الداخلية سيهبط رسمياً في حال خسارته أو تعادله أمام الزمالك في مباراة اليومن حيث يأتي الفريق في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والداخلية اليوم في الدوري المصري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

هذا وستقوم قناة أون سبورت بالنقل الحي والمباشر لمباراة الزمالك اليوم أمام الداخلية في الدوري المصري، كما أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة نايل سبورت.