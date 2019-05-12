موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للمباراة

أعزائي متابعي موقعنا المميز كلمة دوت أورج في كل مكان، يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا التقرير الذي نتمنا أن ينال إعجابكم ورضاكم،وكل تفاصيل مباراة الزمالك ضد الداخلية ضمن مباريات الأسبوع ال32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،وموقف الفريقين في المسابقة،والتشكيل الذي من المتوقع أن يخوض به الزمالك المباراة.

الزمالك :يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ويسعي الي حصد النقاط الثلاثة ليصل للنقطة 66 ويظل المنافس الأول للأهلي علي اللقب، ولعب الزمالك 28 مباراة في مسابقة الدوري حتي الأن، حقق الفوز في 19 مباراة وخسر في 3 لقائات وتعادل في 6 مباريات، أحرز لاعبيه 56 هدفاً وتلقة شباكه 24 هدف، ويسعي للفوز لرفع الروح المعنوية قبل خوض النهائي الإفريقي.

الداخلية:يدخل اللقاء بحسابات مختلفة تماماً عن فريق الزمالك، فالفريق يحتل المركز ال17 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة، ومهدد بالهبوط الي الدرجة الثانية، ولا بديل أمامة للبقاء في الدوري إلا الفوز في اللقاءات المتبقية من عمر المسابقة، والفريق لعب 31 مباراة فاز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 15 مباراة وخسر في 12 لقاء، بينما سجل لاعبيه 33 هدف وإستقبلت شباكه 45 هدف.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة الداخلية اليوم

حراسة المرمي(عماد السيد)

خط الدفاع (محمود حمدي الونش،محمود علاء،حمدي النقاز،عبد الله جمعه)

خط الوسط(طارق حامد،محمود عبد العزيز،أحمد سيد (زيزو)،يوسف أوباما،محمود كهرباء)

خط الهجوم(عمر السعيد)

موعد المباراة والقنوات الناقلة