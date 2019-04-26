ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية | موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي والقناة الناقلة للقاء

يبحث الكثير من عشاق جماهير الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي مع اقتراب اللقاء، وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أغادير، في مباراة الذهاب انتهي اللقاء بالتعادل السلبي على الرغم من أن حسنية أغادير كان الأقرب لتسجيل عدة أهداف لولا تألق جنش في لقاء الذهاب، وفي مباراة العودة على استاد السويس، استطاع الزمالك أن يتقدم بهدف دون مقابل عن طريق إبراهيم حسن، وقد تأهل النجم الساحلي على حساب الهلال السوداني بنتيجة 5-2 مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

من المُقرر أن تُقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد القادم الموافق 28 أبريل 2019 في التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة، وسوف يُنقل لقاء الزمالك والنجم الساحلي على قناة بي أن سبورت HD1 على ملعب الفيوم.

المباراة توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي القناة الناقلة لمباراة الزمالك الزمالكXالنجم الساحلي 21:00 بتوقيت القاهرة.

22:00 بتوقيت مكة. bein sport HD1

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي سوف نتابعها معكم لحظة بلحظة فور بداية اللقاء.

المران قبل الأخير استعداداً لمباراة النجم الساحلي القادمة بالكونفدرالية الافريقية. ⚽️ pic.twitter.com/usfoWxmFEl — Zamalek SC (@ZSCOfficial) April 26, 2019

نتائج آخر خمس مواجهات رسمية للزمالك

الزمالك على المستوي المحلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بعد أن خاض 27 مباراة، وقد أهدر ثلاث نقاط غالية أمام بيراميدز في مباراته الأخيرة، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح بيراميدز، واستطاع بيراميدز أن يتصدر الدوري المصري برصيد 63 نقطة بعد أن خاض 29 مباراة حتي الآن.

ويسعي الزمالك لإسعاد جماهيرة في مباراته القادمة أمام النجم الساحلي خاصةً بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز.

توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي عودة نصف النهائي

ومن المُقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إطار عودة نصف النهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت القاهرة.

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