ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية | موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي والقناة الناقلة للقاء

يبحث الكثير من عشاق جماهير الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي مع اقتراب اللقاء، وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أغادير، في مباراة الذهاب انتهي اللقاء بالتعادل السلبي على الرغم من أن حسنية أغادير كان الأقرب لتسجيل عدة أهداف لولا تألق جنش في لقاء الذهاب، وفي مباراة العودة على استاد السويس، استطاع الزمالك أن يتقدم بهدف دون مقابل عن طريق إبراهيم حسن، وقد تأهل النجم الساحلي على حساب الهلال السوداني بنتيجة 5-2 مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي
من المُقرر أن تُقام مباراة الزمالك والنجم الساحلي يوم الأحد القادم الموافق 28 أبريل 2019 في التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة، وسوف يُنقل لقاء الزمالك والنجم الساحلي على قناة بي أن سبورت HD1 على ملعب الفيوم.
|المباراة
|توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي
|القناة الناقلة لمباراة الزمالك
|الزمالكXالنجم الساحلي
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|bein sport HD1
نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي سوف نتابعها معكم لحظة بلحظة فور بداية اللقاء.
نتائج آخر خمس مواجهات رسمية للزمالك
الزمالك على المستوي المحلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بعد أن خاض 27 مباراة، وقد أهدر ثلاث نقاط غالية أمام بيراميدز في مباراته الأخيرة، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح بيراميدز، واستطاع بيراميدز أن يتصدر الدوري المصري برصيد 63 نقطة بعد أن خاض 29 مباراة حتي الآن.
ويسعي الزمالك لإسعاد جماهيرة في مباراته القادمة أمام النجم الساحلي خاصةً بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز.
توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي عودة نصف النهائي
ومن المُقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إطار عودة نصف النهائي الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً وفق توقيت القاهرة.
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