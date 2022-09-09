موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم مباراة كره القدم بين كلام من نادي الزمالك المصري ممثلا عن الكره المصرية باعتباره بطل الدوري المصري، وبين ونادي الهلال السعودي الفائز بلقب الدوري السعودي عن العام الماضي تحت مسمي السوبر المصري السعودي أو ما يطلق عليه كأس لوسيل نسبة إلى الملعب الذي ستقام عليه المباراة اليوم في العاصمة القطرية، حيث يستضيف اللقاء استاد لوسيل وهوا أحد أكبر ا الإستادات في المنطقة العربية حاليا بالإضافة إلى انه الإستاد المقرر أن يستضيف نهائي كأس العالم في قطر 2022.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والهلال اليوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، تقام المباراة تحت صفاره تحكيمية للحكم الدولي القطري عبدالرحمن الجاسم، وتعتبر مباراة اليوم بين الزمالك والهلال أحد المباريات التحضيرية التي يستضيفها الاتحاد القطري لكره القدم للاطمئنان على أخر التجهيزات والاستعدادات التي أعدتها دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لهذا العام، والتي من المقرر أن تنطلق في أواخر العام الحالي.

جدير بالذكر أن كلا من الناديين كان قد التقيا منذ قرابة الأربع أعوام وتحديدا في عام 2018 تحت مسمى نفس البطولة، حيث استطاع فريق الزمالك حينها حسم المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد للهلال السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال

انطلاقا من الشعبية الكبيرة لكلا من الناديين أعلنت العديد من القنوات العربية عن نقلها للمباراة اليوم على الهواء مباشرة، وفيما يلي بيان بكل القنوات الناقلة للمباراة مع أسماء المعلقين عليها،

* قناة أون تايم سبورتس 1.. تعليق مدحت شلبي ومؤمن حسن.

* بي إن سبورتس المفتوحة.. تعليق حسن العيدروس.

* بي إن سبورتس بريميوم 1.. تعليق حسن العيدروس.

* قناة الكأس 1.. تعليق سمير المعيرفي.

* قناة الكأس 2.. تعليق أحمد الطيب.

* قناة السعودية الرياضية 1.. تعليق أحمد النفيسة.

* قناة الرياضية المغربية.. تعليق هشام فرج.. *القناة على القمر “نايل سات” موجهة لدول شمال أفريقيا فقط.