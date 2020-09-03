موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها

يترقب عشاق وجمهور كرة القدم في مصر اليوم، المباراة المنتظرة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصرى، وهي مباراة الصراع على وصيف الدوري الممتاز المصري، فنادي الزمالك يدخل تلك المباراة وعينه على الفوز بنتيجتها لتأمين مركز وصيف الدوري وليثبت للجميع بأنه قاهر الفرق الكبري وذلك بعد أن استطاع تحقيق الفوز على النادي الأهلي في اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لنادي الزمالك مقابل هدف واحد.

أما نادي بيراميدز فسيدخل تلك المباراة وكل ما يعنيه هو الفوز بها لحسم لقب وصيف الدوري وللمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري قبل اللقاء:-

يحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من 23 مباراة فاز فى 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات وله 40 هدف وعليه 23 هدف بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة جمعها أيضاً من 23 مباراة فاز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مباريات وله 30 هدف وعليه 17 هدف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:-

تقام مباراة الزمالك ونادي بيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد ملعب الدفاع الجوي.

التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لها:-

يتوقع أن يكون تشكل نادي الزمالك في المباراة كالتالي:-

محمد ابو جبل في حراسة المرمي، أحمد عيد ، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعه في خط الدفاع، أحمد سيد زيزو، فرجاني ساسي، يوسف ابراهيم اوباما في خط الوسط، أشرف بن شرقي، مصطفي محمد ، محمد أو ناجم في خط الهجوم.

والتشكيل المتوقع لنادي بيراميدز كالتالي :-

المهدي سليمان في حراسة المرمي، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور، على جبر ، محمد حمدي في خط الدفاع، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، ابراهيم عادل في خط الوسط، إبراهيم حسن، محمد فاروق، إيريك تراوري في خط الهجوم.

القنوات الناقلة للمباراة :-

ستقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 من خلال الاستديو التحليلي الذي يسبق إقامة المباراة.