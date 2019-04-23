موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة والتشكيل والمعلقين

تقام فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي مباراة الزمالك وبيراميدز فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرون فى بطولة الدوري المصري وتنقل المباراة على قناتي أون سبورت On Sport ونايل سبورت Nile Sport ويسبق المباراة الأستوديو التحليل لكل قناة.

يسعى الزمالك الذى يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز فى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على صدارة الدوري فى ظل منافسة شرسة مع الأهلى وبيراميدز حيث يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة ويتساوى فى عدد المباريات مع الزمالك 26 مباراة وبيراميدز لعب مباراتين أكثر من الأهلى والزمالك.

تشكيل الفريقين فى مباراة الزمالك وبيراميدز

وقد استقر المدير الفني لفريق الزمالك السويسري كريستيان جروس على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم والمكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمي، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وحمدي النقاز، وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ومحمود كهربا، وإبراهيم حسن، ويوسف أوباما، فى خط الوسط، وعمر السعيد فى الهجوم.

أما تشكيل فريق بيراميدز فقد استقر رامون دياز المدير الفني للفريق على خوض مباراة الزمالك مع بيراميدز بكل من أحمد الشناوي فى حراسة المرمي، وعلى جبر، وعمر الميداني، وعمر جابر، ورجب بكار فى خط الظهر، وإيريك تراوري، ونبيل دونجا، وكينو، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق فى خط الوسط، وعمر خربين فى الهجوم.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

يدير مباراة اليوم بين الزمالك أمام بيراميدز طاقم تحكيم مكون من النرويجي الحكم الدولي هوبر نيلسون، ومعه نوم جرونفيك حكم مساعد، وجير أساكس حكم مساعد ثان، وكريستوفر هاجلس حكم رابع.

معلقين مباراة الزمالك وبيراميدز

يعلق على مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم على قناة أون سبورت حاتم بطيشه على القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية، وعلى قناة نايل سبورت يعلق على المباراة مدحت شلبي، ويعلق على المباراة أيمن الكاشف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويعلق على المباراة محمد الشاذلي على إذاعة الشباب والرياضة.

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