موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الإثنين 3-6-2019 والقنوات الناقله

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود الأكثر بحثاً الآن من قبل عشاق الفريقين تزامناً مع اقتراب توقيت مباراة الزمالك اليوم الإثنين، اللقاء المؤجل في الأسبوع 30 في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز، جديراً بالذكر أن الزمالك فقد نقطتين في مباراته الماضية أمام الإنتاج الحربي بعد أن انتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقد سجل خالد بو طيب الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني للقاء، واستطاع الإنتاج تعديل النتيجة عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 54 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

ترتيب الدوري المصري

بعد مباراة الزمالك الأخيرة أمام الإنتاج، حصل الفارس الأبيض على نقطة وحيدة ليرتفع رصيد نقاطه إلي 67 نقطة بعد أن خاض 30 مباراة، والأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعد 32 مباراة، بينما نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة بعد 34 مباراة.

بينما يحتل حرس الحدود المركز 13 من جدول ترتيب الدوري المصري بعد 33 مباراة برصيد 37 نقطة، وفي مباراة الأهلي الأخيرة التي خاضها أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حصد نقطة وحيدة، ليصبح عدد نقاط الأهلي 74 نقطة في المركز الأول.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

من المُقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2019 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتبقي للزمالك قبل بداية لقاء اليوم، 4 مباريات، أمام حرس الحدود والجونة والأهلي والإسماعيلي، واشتعل جدول ترتيب الدوري بين الأهلي والزمالك بعد أن فقد بيراميدز رسمياً المنافسة على لقب الدوري.

المباراة الموعد القنوات الناقلة حرس الحدود ضد الزمالك 22:00 بتوقيت مصر. 23:00 بتوقيت السعودية. النيل الرياضية. أون سبورت.

وسوف نوافيكم تفاصيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فور بدايتها، نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود، جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك اليوم.

الزمالك ضد حرس الحدود

يخوض الزمالك مباراة هامة اليوم الإثنين أمام حرس الحدود، يتطلع فيها للفوز وحصد ثلاث نقاط غالية، خاصةً بعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري، الجدير بالذكر أن بعد تعادل الزمالك الأخير أمام الإنتاج الحربي، تم إقالة مدرب الزمالك جروس على الرغم من تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية، وتعيين خالد جلال مدرب للفريق الأول بالزمالك بدلاً منه.

حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود

وفق موقع اليوم السابع، فقد أعلن عن جنسية حكم لقاء الزمالك ضد حرس الحدود، وهو حكم مجري الجنسية، ومن المُقرر أنه قد وصل طاقم التحكيم مساء يوم الأحد للقاهرة، على أن يتوجه اليوم للإسكندرية لأرض المباراة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري

ويُقام اليوم في الدوري المصري 4 لقاءات أبرزهم الزمالك ضد حرس الحدود في العاشرة مساءً، ويواجه الاتحاد السكندري اليوم نظيره سموحة ضمن مباريات الأسبوع 34، بتروجيت أمام المقاولون العرب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن الأسبوع 34، وأخيراً الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة أيضاً ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من الدوري المصري.

المباراة الموعد المناسبة حرس الحدود X الزمالك 22:00 بتوقيت القاهرة الأسبوع 30 الدوري المصري بتروجيتXالمقاولون العرب 22:00 بتوقيت مصر الأسبوع 34 الاتحاد السكندريXسموحة 22:00 بتوقيت القاهرة الأسبوع 34 الإنتاج الحربي xوادي دجلة 23:00 بتوقيت السعودية الأسبوع 34

وسوف نتابع معكم اليوم نتائج مباريات الدوري المصري التي من المُقرر لها أن تُقام اليوم مساء الإثنين فور نهايتها، بالإضافة لجدول ترتيب الدوري المصري.