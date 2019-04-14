موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير الليلة والقنوات الناقلة للمباراة

يلتقي فريق نادي الزمالك اليوم في مواجهة قوية مع فريق حسنية أغادير المغربي، باستاد الجيش في السويس، في مباراة الإياب بربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ويدير المباراة طاقم حكام أنجولي بقيادة هيلدر مارتنيز ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دي أوسانشي لوبيز حكم ثاني وجواو أمادو جوما كحكم رابع، ويحتاج فريق الزمالك أن يفوز بأي نتيجة؛ لكي يتأهل لنصف نهائي البطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جمعتهما الأحد الماضي، على ملعب أدرار بالمغرب بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير

وتشهد مباراة الليلة عودة للغائبين بفريق الزمالك بسبب الإيقاف، فتشهد عودة اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بالمغرب للإيقاف، وكذلك يعود محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، عقب استبعاده من قائمة الفريق فى مباراة الذهاب على خلفية إيقافه بسبب واقعة الغضب بعد استبداله فى مباراة سموحة بالدوري، كما تقول تقارير صحفية أن السويسري كريستيان جروس يفاضل بين البدء بالمغربي خالد بوطيب فى قيادة خط الهجوم أو عمر السعيد بعد تذبذب مستوى بوطيب فى الفترة الأخيرة وظهور السعيد بشكل جيد عقب مشاركته كبديل فى لقاء المصري الأخير بالدوري العام.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وحسنية أغادير، مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسينية أغادير

وسيتم نقل مباراة الزمالك وحسنية أغادير من خلال عدة قنوات، فسيتم بثها عبر قناة نايل سبورت على التردد الأرضي، كما تنقل القناة الثانية الأرضية المباراة على الهواء مباشرة، إضافة إلى النقل الرئيسي للمباراة عبر قناة Bein SPORTS HD1 المالك الحصري للبطولة.

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