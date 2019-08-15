موعد مباراة الزمالك وديكيداها فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها

ينتظر الجماهير موعد ماتش الزمالك القادم مع ديكيداها بطل الصومال في دورى أبطال إفريقيا والتي ستقام على استاد برج العرب يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019 في المنافسات الخاصة بالدور التمهيدي الأول الرابع والستين بعدما تم تأجيلها لتعارضها مع عيد الأضحى المبارك حيث كان من المزمع إقامة المباراة الأحد الماضي على ملعب بتروسبورت وهو الأمر الذي تغير بالكامل، وفي مقالتنا التالية سنذكر بالتفصيل موعد مباراة الزمالك وبطل الصومال يوم الجمعة والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها بطل الصومال

تقام مباراة الزمالك وديكيداها البطل الصومالي في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب، على أن يلعب الفريقان مباراة العودة على الأرض المصرية يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الحالي وذلك بسبب الظروف الأمنية الصعبة في الصومال.

ودخل نادي الزمالك الحاصل على لقب بطل الكونفيدرالية معسكر مغلق منذ يوم الأربعاء الموافق 14 اغسطس 2019 في مدينة الاسكندرية ليستعد للمباراة القادمة مع البطل الصومالي ديكيداها تحت قيادة الكابتن طارق يحيى المؤقتة حيث استعان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك به في المبارتين التمهيديتين قبل أن يقوم بالتعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الزمالك ليكون خلفًا للكابتن خالد جلال والذي أقيل بعد خسارته في الفوز في الدوري وهزيمة الفريق أمام المنافس المعروف النادي الأهلي في المبارايات الأخيرة من بطولة الدوري.

وشملت التدريبات التي يجريها نادي الزمالك منذ يوم الثلاثاء تواجد كل من طارق حامد، وفرجاني ساسي دون الإعلان حتى الآن عن التشكيل النهائي لنادي الزمالك الذي سيشارك في المباراة القادمة مع ديكيداها البطل الصومالي، إلا أن هناك مجموعة من الاجتماعات المتزايدة ما بين الكابتن طارق يحيى، المدير الفني لنادي الزمالك المؤقت، واللاعبين وذلك لوضع الخطط التي سيلعبون بها للفوز في مباراتهم الأولى مع ديكيداها، مع التأكيد على أن البطل الصومالي فريق لا يمكن الاستهانة به ولابد من خوض المباراة بحماس واللعب بجدية حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة التي يعتقد أنها ستكون صعبة على الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة مع بطل الصومال ديكيداها وترددها

بعدما عرفنا مباراة الزمالك مع ديكيداها نتطرق الآن إلى القنوات الناقلة للماتش وهي قناة أون سبورت، وكذلك قناة يوروسبورت عربية حيث سيقدمان الاثنان بثًا مباشرة للمباراة، في ظل وجود بعض التهديدات من نادي ديكيداها الصومالي بأن ينسحب من المباراة لأنه لم يتفق على نسبة البث للمباراة وأعطى نادي الزمالك مهلة لكي يحدد مراجعة شاملة للاتفاق، ولكن الزمالك نفى هذه التهديدات بالانسحاب مؤكدًا أن الفريق يتدرب في الوقت الحالي بصورة عادية جدًا استعدادًا للمباراة، بعدما حصل على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية بأن يحضر خمسة آلاف من المشجعين في ملعب برج العرب ومن المحتمل أن تزداد نسبة الحضور إلى 10 آلاف مشجع زملكاوي إذا ما وافقت الجهات الأمنية على ذلك.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها

تردد قناة أون سبورت التي ستنقل مباراة الزمالك وديكيديها على القمر الاصطناعي نايل سات هو 10853 ومعدل الترميز 27500 اما الاستقطاب فهو أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5 أما تردد قناة يورو سبورت التي من المنتظر أن تنقل الماتش هي الأخرى على القمر الاصطناعي على النايل سات هو 12034 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.