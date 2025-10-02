موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة

يترقب جمهور نادي الزمالك، مباراته المقبلة المنتظرة أمام فريق غزل المحلة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك في مباراته السابقة أمام خصمه اللدود المارد الأحمر، حيث أنتهت مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بفوز مستحق للنادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد نادي الزمالك من النقاط عند النقطة 17 بينما يرتفع رصيد النادي الأهلي بثلاث نقاط ليصل إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

يلتقي نادي الزمالك مع فريق نادي غزل المحلة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز المصري يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر 2025، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

وتمثل مباراة الزمالك المقبلة مع نادي غزل المحلة، أهمية كبرى بالنسبة للاعبي الفارس الأبيض، حيث سوف يحاول هؤلاء اللاعبين بقيادة الجهاز الفني للنادي على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في مباراته السابقة أمام النادي الأهلي، والتي أدت إلى خسارة الفريق الأبيض نتيجة مباراته السابقة أمام المارد الأحمر، وأيضاً مصالحة جماهير النادي، والتي تتمني فوز الفريق الأبيض بلقب البطولة لهذا العام، خاصة وأن النادي الأهلي ظهر في بداية الموسم الحالي بمستوى ضعيف، أدى إلى خسارته المركز الأول في جدول ترتيب الدوري حتى الجولة العاشرة من البطولة.

ويدخل نادي الزمالك مباراته مع نادي غزل المحلة وهو يمتلك رصيد من النقاط 17 نقطة من لعب 9 مباريات حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، أما نادي غزل المحلة فهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من لعب 9 مباريات والفوز في مباراة واحدة وتعادل 7 مباريات وخسر مباراة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونادي غزل المحلة

تقوم قناة أون سبورت ON Sport بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة، حيث تعد قناة أون سبورت ON Sport هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز المصري ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:-

التردد 11816

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6