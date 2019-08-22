موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة الجديد في كأس مصر

تقرر تحديد موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة يوم الأربعاء 28 شهر أغسطس الحالي، وذلك في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وكانت لجنة المسابقات بالإتحاد المصرى لكرة القدم كانت قد اتخذت هذا القرار بالتعديل لموعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلاً من الساعة التاسعة والنصف مساءً، برئاسة عامر حسين رئيس لجنة مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم، والفريق الفائز في المباراة سيقوم بمواجهة فريق الإتحاد السكندري في المربع الذهبي يوم 1 سبتمبر القادم، وسوف تقام مباراة النهائي يوم 9 سبتمبر.

وكانت المباراة التي تأهل بها نادي الزمالك إلى دور الثمانية مع نادي الإنتاج الحربي والتي فاز فيها نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشئ ل نادي الإنتاج الحربي.

وكانت المباراة التي تأهل بها نادي مصر المقاصة إلي دور الثمانية مع نادي وادي دجلة والتي فاز فيها نادي مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد من نادي وادي دجلة.

ونادي الزمالك تأسس سنة 1911 وهو من أحد أقدم الأندية المصرية والعربية، وفاز نادي الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمسة مرات، وفاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة، وفاز بكأس السوبر الأفريقية ثلاث مرات، وفاز بالدوري المصري 12 مرة، وفاز بكأس مصر 26 مرة، وفاز بكأس السوبر المصري 3 مرات.

ونادي مصر المقاصة تأسس سنة 1988 بأسم نادي هويدي في محافظة الفيوم، ونجح في الصعود للدوري الممتاز عام 2010، وتأهل لبطولة كأس الإتحاد الكونفدرالي الأفريقي موسم 2016، وتأهل لدوري أبطال أفريقيا عام 2018.