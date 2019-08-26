موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في كأس مصر دور ربع النهائي والقناة الناقلة للقاء

يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام مصر المقاصة في إطار مباريات كأس مصر في دور ربع النهائي، جدير بالذكر أن الزمالك في مباراته الأخيرة في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي قد فاز على نظيره ديكاداها بنتيجة 6-0 في لقاء العودة، بينما في لقاء الذهاب فاز عليه بنتيجة 7-0، ليتأهل رسمياً لدور 32، ليواجه نظيره جينيراسيون في دور ال 32 في الشهر القادم، وعلى المستوي المحلي في الموسم الماضي احتل الفارس الأبيض المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة.

الزمالك ضد مصر المقاصة

جدير بالذكر أيضاً أن مصر المقاصة قد تأهل لدور ربع النهائي في كأس مصر بعد فوزه على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، وعلى المستوي المحلي فقد حقق مصر المقاصة أنهي مشواره في الموسم الماضي في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مصر المقاصة

من المُقرر أن يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام مصر المقاصة في إطار مباريات كأس مصر دور ربع النهائي يوم الأربعاء القادم الموافق 28 أغسطس 2019 في تمام الثامنة مساءً وفق توقيت مصر، وفي تمام التاسعة مساءً وفق توقيت السعودية.

المباراة ملعب اللقاء الموعد القناة الناقلة الزمالك ضد مصر المقاصة برج العرب الأربعاء 28 أغسطس 2019

20:00 بتوقيت مصر.

21:00 بتوقيت السعودية. أون سبورت

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة فور إنطلاقها دقيقة بدقيقة بتقنية التايم لاين.