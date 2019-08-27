ينتظر العديد من عشاق كرة القدم وجماهير الفارس الأبيض موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والتي من المفترض أن تقام غدا، بين الفريقين، والتي يأمل نادي الزمالك في تجاوزها لمواصلة مشواره نحو اللقب المفضل له في السنوات الأخيرة، وقد تم الإعلان عن قائمة الزمالك التي يواجه بها المقاصة وخاصة بعد خروج لاعبين جدد ودخول آخرين.

ويدخل نادي الزمالك المباراة تحت قيادة المدير الفني الجديد ميتشو طامعا في تحقيق أولى الانتصارات الهامة في مشوار الفريق بالموسم الجديد، حيث يسعى الفريق للفوز ببطولة كأس مصر كما اعتاد الفريق في السنوات الأخيرة.

الزمالك في مواجهة مصر المقاصة

ويذكر أن نادي الزمالك هو الفائز بالبطولة العام الماضي، بعدما نجح في الفوز على نادي سموحة في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بهدف لكل فريق عن طريق كل من حسام حسن، وكابونجو كاسونجو.

على الجانب الآخر يدخل نادي مصر المقاصة اللقاء تحت قيادة المدير الفني الشاب أحمد حسام ميدو طامعا في إحداث تغيير شامل في الفريق، وإظهار قدرته في تقدم مستوى الفريق، ويأمل المدرب الشاب في أن تظهر بصماته في أولى اللقاءات له أمام نادي الزمالك.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بروح مرتفعة جدا بعدما نجح الفريق في تخطي بطل الصومال في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز عليه ذهابا بنتيجة 7/0، وإيابا بنتيجة 6/0، في لقائين شهدا تألق لافت للنظر لكل من محمود عبد الرازق “شيكابالا“.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة للقاء

ونقدم لكل متابعي موقعنا موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والتي تقام ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءا من يوم غد الأربعاء، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة “أون سبورت”، وقناة النيل للرياضة أو نايل سبورت