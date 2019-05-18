موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية والقنوات المفتوحة الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر والمغرب وافريقيا مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الأحد الموافق 19 مايو على الملعب البلدي لبركان في المغرب وتكون مباراة العودة يوم الاحد 26 مايو على ملعب برج العرب في مصر.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الثانية عشر منتصف يوم الأحد على الملعب البلدي لبركان في المغرب، بينما تقام مباراة العودة يوم الاحد 26 مايو على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مشوار الفريقين في بطولة الكونفدرالية

مشوار نهضة بركان المغربي في البطولات الافريقية

لم يكن مشوار نهضة بركان متميز في البطولات الإفريقية حيث شارك ثلاث مرات فقط فى بطولة الكونفيدرالية ولم يشارك نهائيا في بطولة دوري أبطال افريقيا، وقد شارك النادي في بطولة الكونفيدرالية أعوام 2015 و 2018 و 2019.

ولاول مرة يصل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية فى بطولة الكونفيدرالية هذا العام حيث استطاع اكتساح الصفاقسي التونسي بثلاثة نظيفة في مباراة العودة بالمغرب ليتأهل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

مشوار الزمالك المصري في البطولات الافريقية

حقق الزمالك المصري لقب بطولة دوري أبطال افريقيا خمس مرات من قبل اخرها عام 2003 ولم يحقق بعدها أي لقب افريقي، كما أنه لم يفز من قبل ببطولة الكونفدرالية حيث أن النادي الأهلي الوحيد هو الفائز بها مرة واحدة في مصر.

وقد استطاع الفريق القاهري الفوز على نادي النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شىء فى الدور النصف نهائي ليتأهل الفريق إلى نهائي الكونفيدرالية لأول مرة فى تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

سيتم بث مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية على عدة قنوات أبرزها مجموعة قنوات bein sports و beout sports كما أنه سيتم بث المباراة على قناة أوكا افريقيا على القمر الإفريقي ولكن بتقنية سي باند.

وسيتم بث المباراة عبر مجموعة قنوات ارينا Arena Sport 2 على القمر البلغاري تردد 12380 افقي ومعامل ترميز 30000 وهي مفتوحة بشفرة BISS: T 000002 01 CA138BF89FBE0E00

كما سيتم بث المباراة عبر قناة 5 Plus على القمر الاسرائيلي اموس ولكنها يتم فتحها بالشيرنج، ومن المحتمل أن يتم بث المباراة عبر فيد البطولة على القمر الصناعي يوتلسات 7 و يوتلسات 9 و 10.