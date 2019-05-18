موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة والحكام والمعلقين

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد 19 مايو 2019 فى تمام الساعة الثانية عشر مساءً “منتصف الليل” بتوقيت القاهرة على ملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب.، فى نهائي عربي خالص لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 وتقام مباراة العودة وتتويج البطل فى مصر الأسبوع المقبل.

وكان فريق الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعدما تخطي فريق النجم الساحلي التونسي بالفوز فى مباراة الذهاب ببرج العرب 1/صفر، وتعادل فى مدينة سوسة بدون أهداف، بينما صعد فريق نهضة بركان المغربي للمباراة النهائية فى كأس الكونفدرالية بعدما تخطي الصفاقسي التونسي بالهزيمة فى تونس 2/صفر، والفوز فى المغرب 3/ صفر ويصعد بنتيجة 3 / 2 ذهاباً وعودة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى الإسكندرية

وتقام مباراة العودة فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019 على استاد “برج العرب” بالإسكندرية فى تمام الساعة العاشرة مساءً وهي مباراة تتويج البطل سواء الزمالك المصري أو نهضة بركان المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان حصرياً لجميع المشتركين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة beIN SPORTS HD1 وقد اختارت بي إن سبورت المعلقين على المباراة وهم جواد بده على القناة الصوتية الأولي وعلى محمد علي للتعليق على القناة الصوتية الثانية.

طاقم حكام مباراة الزمالك ضد نهضة بركان وحكم “الفار”

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” تعيين الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي لقيادة طاقم تحكيم مباراة الزمالك مع نهضة بركان فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ويعاونه الأنجولي جيرسون إميليانو كمساعد أول، والتونسي أنور هميلة كمساعد ثاني، والحكم الرابع برنارد تاميل من جزيرة سيشل، ويقوم الحكم الجامبي بكاري جاساما بقيادة تقنية الفيديو “الفار” التى ستطبق فى نهائي الكونفدرالية.