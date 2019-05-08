موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بعد أن تأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، يعود الأبيض من جديد لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك حين يواجه فريق وادي دجلة مساء يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك بقيادة مديره الفني جروس يحلم في تحقيق الفوز على وادي دجلة من أجل مواصلة مشواره في الصراع على لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وتمكن الزمالك من أن يحل في المركز الثالث حتى الآن بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة، حيث خاض الفريق حتى الآن 27 مباراة في الدوري المحلي، والفارق بينه وبين الأهلي المتصدر سبع نقاط.

أما فريق وادي دجلة فيطمح في تحسين مركزه بجدول الترتيب، والهروب مبكراً من شبح الهبوط، فريق دجلة خاض هذا الموسم 30 مباراة بالدوري المصري، وفاز في تسع جولات، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في 13 مباراة، ليأتي الفريق في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

وستقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

هذا وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد دجلة مساء يوم الخميس عبر قناة نايل سبورت بتعليق محمد عفيفي، كما أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال قناة أون سبورت.