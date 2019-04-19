موعد مباراة الزوراء والنصر القادمة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يستضيف ملعب كربلاء الدولي بمدينة كربلاء العراقية مباراة فريق الزوراء العراقي القادمة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك حين يواجه نظيره النصر السعودي مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

النصر السعودي المنتشي بصدارته هذه الأيام للدوري السعودي للمحترفين، يأمل في تكرار الفوز على الزوراء بدوري المجموعات بدوري الأبطال، العالمي خسر أول مباراتين له بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، قبل أن يفوز على الزوراء في الجولة الثالثة بأربعة أهداف لهدف، ويسعى النصر لتحقيق الفوز على الزوراء من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية.

ويحتل النصر السعودي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد أن فاز في الجولة الماضية على الزوراء العراقي بالعاصمة السعودية الرياض.

على الجانب الآخر فإن فريق الزوراء العراقي يسعى لرد الاعتبار في مباراة الإياب أمام فريق النصر السعودي، والتغلب عليه من أجل الاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، الفريق العراقي نجح في العودة بالتعادل أمام فريق ذوب آهن اصفهان الإيراني، قبل أن يفوز على الوصل الإماراتي بخماسية دون رد بالجولة الثانية، وخسر الزوراء في الجولة الثالثة من النصر بأربعة أهداف لهدف، ليكون بذلك فريق النوارس في المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

موعد مباراة الزوراء والنصر

ومن المقرر أن تُقام لعبة الزوراء والنصر مساء يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والنصر

هذا ومن المقرر أن يتم بث مباراة الزوراء والنصر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من خلال قناة bein SPORTS HD2 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

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