موعد مباراة الزوراء والنصر السعودي غدًا الإثنين، والقنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا

يحل “الزوراء” العراقي ضيفا على فريق “النصر” السعودي، مساء الإثنين 8 أبريل 2019، ولقاء الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019، حيث نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والنصر مباشرة على الهواء وكل الأخبار، كما سنقدم لكم تشكيلة الفريقين وأهم أحداث اللقاء، حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز بها، ونقدم موعد المباراة بتوقيت العراق والإمارات والسعودية، وبتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء والنصر

بخصوص قنوات تذيع مباراة الزوراء والنصر مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة bein sports HD3 مع المعلق الرياضي عصام الشوالي، كما ستذيع البث المباشر للمباراة قناة الكأس 8 مع المعلق الرياضي سمير اليعقوبي، تقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، حكم اللقاء سيكون الدولي الياباني ليدا جومبي.

موعد مباراة الزوراء والنصر

الزوراء يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على الوصل بنتيجة 5-0، وتعادل مع ذوب آهن الإيراني 0-0، ذوب آهن الإيراني في المركز الثاني بنفس الرصيد 4 نقاط، الوصل الإماراتي ثالثا وله 3 نقاط، النصر في المركز الرابع بلا رصيد، مباراة اليوم هي أخر فرصة للنصر للعودة للمنافسة، موعد مباراة الزوراء والنصر اليوم الإثنين سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 12.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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